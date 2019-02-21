Son Dakika Haberleri: Ahmet Kavalcı'dan Futbol Takımına Yemek

Ahmet Kavalcı'dan Futbol Takımına Yemek

27 dakika önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.

Ahmet Kavalcı'dan Futbol Takımına Yemek, System.String[]


BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.

Beşiktaş As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.

Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: DHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Kavalcı, Futbol, Spor
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