Ahmet Kavalcı'dan Futbol Takımına Yemek
27 dakika önce
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
BJK
Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol
A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı
, futbol takımına yemek verdi. Beşiktaş
As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park
'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner
, teknik direktör Şenol Güneş
, teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.
Sıcak bir ortamda geçen ve Japon
mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: DHA
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