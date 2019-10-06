Son Dakika Haberleri: Ahmet kavalcı: dorukhan yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak
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Ahmet kavalcı: dorukhan yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Dorukhan Toköz'e acil şifalar dileyerek, "Yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak.

Ahmet kavalcı: dorukhan yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]


Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Dorukhan Toköz'e acil şifalar dileyerek, "Yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz, galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Abdullah hoca ve futbolcu arkadaşları da yanındalar. Tekrar kendisine çok geçmiş olsun ve Allah şifa versin diyoruz" dedi.
Aytemiz Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen genç futbolcuyu hastanede ziyaret eden Ahmet Kavalcı, çıkışta basın mensuplarına konuştu.
"DORUKHAN YAKLAŞIK 4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Dorukhan'ın yaşadığı sakatlıktan dolayı çok üzüntülü olduklarını belirten Ahmet Kavalcı, "Dorukhan, maç sırasında bir sakatlık geçirdi. Çekilen MR sonrasında diz kapağında problem olduğunu öğrendik. Diz kapağı yerinden çıkıyor, tekrar oturuyor ve o esnada ayakta hafif bir sakatlık oluyor. Doktorlar MR'ını çekti. Yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz, galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Abdullah hoca ve futbolcu arkadaşları da yanındalar. Tekrar kendisine çok geçmiş olsun ve Allah şifa versin diyoruz" şeklinde konuştu.
Ahmet Kavalcı, Dorukhan'ın yarın ameliyat olacağını da ifade ederek, "Yarın büyük ihtimalle ameliyat olacak, doktoru yarından sonra gerekli şeyleri söyler. N'koudou ve Oğuzhan da MR'a girecek ama onlarda büyük bir sakatlık yok, arka adelelerinde yırtık gözüküyor" dedi.
Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı da hastaneye gelerek genç futbolcuya moral verdi.


- İstanbul
Beşiktaş Spor Kulübü, Dorukhan Toköz, Ahmet Kavalcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
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