Son Dakika Haberleri: Ahmet Kavalcı: Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
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Ahmet Kavalcı: Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok

3 saat önce

"Hoca, stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istedi"Olgucan KALKAN / - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ahmet Kavalcı: Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok, System.String[]

"Hoca, stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istedi"

Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: "Biraz önce 19/20 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü çekildi. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp, Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz."
Yeni transfer Boyd'un yarın idmanlara başlayacağını dile getiren Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp, hazırlıklara devam edeceğiz" dedi.
Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşmanın olmadığını ancak görüşmelerin ilerlediğini kaydeden Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ahmet Kavalcı'nın açıklamaları


Ahmet Kavalcı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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