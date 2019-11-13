Ahmet Kaya memleketi Malatya'da anılacak

Ahmet Kaya 19. ölüm yıl dönümünde Malatya'da Arguvan Belediyesi tarafından düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.



Arguvan Belediyesinden alınan bilgilere göre 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Malatya'da Kapalı Spor Salonunda Ahmet Kaya'yı anma etkinliği düzenlenecek. Akşam 19.00'da başlayacak olan etkinlikte sahne alacak Nurcan Selçuk ve Eymen, Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini seslendirecek.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya'nın değerlerini unutmadığını ifade ederek merhum Ahmet Kaya'nın memleketinde anılacağını söyledi. Kızıldaş, anma gecesine tüm Malatyalıları davet etti. - MALATYA