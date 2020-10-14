Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi - Son Dakika

Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi

14.10.2020 12:10
Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi, System.String[]

Bunun üzerine sanatçının eşi Gülten Kaya ve kızları ile Kaya'nın eserlerini temsil eden GAM Müzik, Ahmet Kaya isminin tescilli olduğunu hatırlatıp filme dair tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine sanatçının eşi Gülten Kaya ve kızları ile Kaya'nın eserlerini temsil eden GAM Müzik, Ahmet Kaya isminin tescilli olduğunu hatırlatıp filme dair tepkisini dile getirdi. Yönetmen Gani Şavata, avukatı Volkan Yolcu'yla bir basın toplantısı düzenleyerek filmin, "vizyona giremez" kararının bozulduğunu ve Türkiye'de 27 Kasım'da seyirciyle buluşacağını açıkladı. Şavata, Avrupa'da 200'den fazla salonda izlenen film için ek seans açıldığını belirip şunları söyledi: "Kaya Ailesi dilerse filmden elde edilen tüm geliri alabilir. Mars Dağıtım ile anlaştık, Türkiye'de de vizyondayız."

Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi

Gülten Kaya, Ahmet Kaya, Türkiye, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi - Son Dakika Magazin

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