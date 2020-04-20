Ahmet Kaya'nın filmine gösterim izni

Varisler "Bu film iznimiz olmadan çekildi" diyerek filmin yapımcılarına dava açıp "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı.



Filmin yapımcılığını üstlenen X Yapım'dan Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı.



Yüksek Mahkeme, X Yapım'ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte "İki Gözüm Ahmet" filminin sinemalarda seyirciyle buluşması önündeki yasal engel kalktı. X Yapım'ın avukatı Volkan Yolcu, "Filmin gösterime girebileceği kesin biçimde onaylanmıştır" dedi.