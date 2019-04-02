Ahmet Kaya' Nın Yarım Kalan Resmi

Müzik yanında ressamda olan usta yorumcu yurt dışı ve Yurt içinde açtığı sergilerle de adından hep övgüyle bahsettirdi. Kardeşi Ahmet Kaya' nın ölümünden sonra kabuğuna çekildiğini ifade eden sevilen yorumcu Mustafa Kaya, "Zor Yıllar" albümü kabuğumdan çıkmamdır vurgusunu yaptı.

Başarılı müzik adamı ve aynı zamanda ressam olan Mustafa Kaya "Ölümünden sonra kaç kez kardeşim Ahmet Kaya resmini çizmek istedim başaramadım. Yüzünü çiziyorum, hüzün dolu gözlerini çizmeme ağbi yüreğim el vermiyor. Sanat duyguların ifadesidir, Ahmet Kaya' nın zorlu yıllarını en yakın bilen kişi olarak o hüznüde ancak ben biliyorum ve sanatım kardeşimin tablolarında gözlerini çizmeme yetmiyor" dedi.