Ahmet Kaya' Nın Yarım Kalan Resmi
1 saat önce
"Zor Yıllar" isimli albümüyle müzik dünyasında hızlı bir çıkış yakalayan Mustafa Kaya, Hodri Meydan isimli ilk klip şarkısıyla da yükselişini sürdürüyor.
Müzik yanında ressamda olan usta yorumcu yurt dışı ve Yurt içinde açtığı sergilerle de adından hep övgüyle bahsettirdi. Kardeşi Ahmet Kaya' nın ölümünden sonra kabuğuna çekildiğini ifade eden sevilen yorumcu Mustafa Kaya, "Zor Yıllar" albümü kabuğumdan çıkmamdır vurgusunu yaptı.
Başarılı müzik adamı ve aynı zamanda ressam olan Mustafa Kaya "Ölümünden sonra kaç kez kardeşim Ahmet Kaya resmini çizmek istedim başaramadım. Yüzünü çiziyorum, hüzün dolu gözlerini çizmeme ağbi yüreğim el vermiyor. Sanat duyguların ifadesidir, Ahmet Kaya' nın zorlu yıllarını en yakın bilen kişi olarak o hüznüde ancak ben biliyorum ve sanatım kardeşimin tablolarında gözlerini çizmeme yetmiyor" dedi.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:15 Kaynak: Bültenler
TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu
Burak Özçivit'ten Engin Altan Düzyatan Açıklaması!
Geçtiğimiz Mart Ayının En Çok Konuşulan İsimleri Belli Oldu