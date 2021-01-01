Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
01.01.2021 11:49
Konuk olduğu programda Ahmet Kaya ile özdeşleyen şarkılardan birini seslendiren Seda Sayan, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir dille eleştirildi.
Star TV'de yayımlanan İbo Show, Yılbaşı özel gecesi ile ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen programa Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olarak katıldı.
Ancak programın ilerleyen saatlerinde Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' şarkısını söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili tweet atan birçok sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ın performansını beğenmediğini belirtti.
İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;
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