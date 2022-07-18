Ahmet Kaya, Trabzon Hıdırnebi Yaylası'nda Altyapı Yetersizliğine Dikkat Çekti: "Çöpler Etrafa Saçılmış, Yol Kötü Durumda"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ziyaret ettiği Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'na yoğun bir turist ilgisinin olduğunu, ancak bölgede altyapı yetersizliği nedeniyle esnafın sıkıntı yaşadığını belirtti. Kaya, "Yol bakımsızlık içerisinde, yol kötü durumda. Çöpler etrafa saçılmış, her taraf çöplerle dolu. Gerçekten belediyenin buraya gelip bir el atması ve buraya hak ettiği değeri vermesi gerekiyor" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, dün Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'nı ziyaret etti. Kaya, bölgedeki altyapı sorunlarına ve yetkililerin ilgisizliğine tepki göstererek, şu açıklamaları yaptı:

"Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'ndayız. İlçe yöneticisi arkadaşlarımız, ilçe başkanımız ve il başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte burada esnaf ziyaretleri yaptık. Bütün esnafımızın halini hatırını sorduk, elini sıktık. Tabi ülkenin genel durumu, ekonomik sıkıntılar buralara da yansımış durumda. Yerli vatandaşlarımız maalesef buralara, bu güzel yaylalarımıza gelip buranın güzelliklerini göremiyorlar. Ekonomik sıkıntıları vatandaşımızın belini bükmüş durumda. Her taraf Arap turistlerle dolu. İnanılmaz bir yoğunluk var.

"ESNAF VERGİSİNİ ÖDÜYOR AMA HİZMET ALAMIYOR"

Esnafımız güzel iş yapıyor burada. İşlerinden memnunlar. Fakat elini sıktığımız, halini sorduğumuz bütün esnafımız, özellikle burada işgaliye parası verdiklerini, kendilerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirdiklerini, vergilerini ödediklerini fakat hizmet alamadıklarını söylediler. Bu anlamda ciddi sıkıntı içerisinde olduklarını söylediler. Gelen misafirleri gönderebilecekleri bir tuvaletin olmadığından bahsettiler. Bizler de gözlemledik, sokaklar pislik içerisinde. Çöpler yerlerde. Dün orada bir çöp kutusunun ağzına kadar dolu olduğunu ve çöplerin yerlere dökülür durumda olduğunu bugün gelip aldıklarını söylediler.

"BİNLERCE TURİST VAR AMA YÖNETİCİLER GEREKEN İLGİYİ GÖSTERMİYOR"

Binlerce misafir var turist var, müthiş bir potansiyel var. Ama bir o kadar da inanılmaz bir ilgisizlik, inanılmaz bir bakımsızlık var. Gelirken kendimiz de gözlemledik, buraya geliş yolu inanılmaz bir trafik yoğunluğu içerisinde. Bu yolun düzenlenmesi bakımının yapılması ve güzelleştirilmesi gerekiyor. Bu ve buna benzer birçok sorunla esnafımız burada boğuşuyor. Bütün bu meselelerin ele alınması ve bu turizm cennetine gereken ilginin alakanın gösterilmesi gerekiyor. Geç kalınmış bir şey ama bir an önce ilgilileri yetkilileri göreve davet ediyorum: Gelsinler görsünler. Buradaki bu ilgisizliğe son versinler. Burada müthiş bir potansiyel var. Binlerce misafir var, turist var ama yöneticiler buraya gereken ilgiliyi, alakayı göstermiyorlar. Esnafımız burada büyük mağduriyet yaşıyor. Özellikle kışın elektrikler eylül sonunda kesiliyor, sene başında açılmıyor. Turizm sezonu devam ederken esnafımız elektrik sıkıntısı yaşıyor. Bu mesele ile ilgili daha önce beni aramışlardı. Yetkilileri aradık, çözüm ürettik. Ama artık kalıcı çözümler üretilsin istiyoruz.

"BELEDİYENİN BURAYA GELİP BİR EL ATMASI GEREKİYOR"

Olduğumuz yer işte… Hemen yola bakın yola. Şuraları bir alalım bak. Yola bakın yani turizm beldesi, turizm obası binlerce insan, dünyanın birçok yerinden toplanmış buraya gelmiş… Yol bakımsızlık içerisinde, yol kötü durumda. Çöpler etrafa saçılmış, her taraf çöplerle dolu. Gerçekten belediyenin buraya gelip bir el atması ve buraya hak ettiği değeri vermesi gerekiyor."