Üye Girişi
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı - Son Dakika

Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı

01.12.2021 16:26
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.34'de Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı E-87 karayolunun Bilentur mevkiinde eşi ile yolun karşısına geçmek isteyen Selman Oran isimli vatandaşa, o sırada motosikletiyle yolda hızla seyreden Ahmet Kaya çarptı. Kazada başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Selman Oran ile motosiklet sürücüsü Ahmet Kaya olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Oran'ın eşi fenalık geçirirken, kazada ağır yaralanan Selman Oran'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı
Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı

Ahmet Kaya, Balıkesir, Küçükköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı 17:21 Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı 17:18 Beşiktaş'ta dert üstüne dert biniyor! Miralem Pjanic antrenmanda sakatlandı Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak 16:16 Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Son Dakika Haberleri
17:29 Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi
17:21 Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı
17:20 Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
16:29 DSÖ'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliştirilmesine gerek yok!
16:23 Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar
16:23 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!
16:19 Anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin
16:16 Herkes görüntüleri merak ediyordu! İşte İrfan Can ve Atakan'ın soyunma odasındaki kavgası saniye saniye kamerada
16:09 Meriç Aral yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nu anlattı!
16:06 Ethereum'da önemli hareketlilik! Tarihi zirvesini zorluyor
Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi         
17:30
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi         
17:20
Toprağı kaldıran İsrailli bilim adamları havalara uçtu! Dev yapı, tam 1900 yıl saklı kalmış Toprağı kaldıran İsrailli bilim adamları havalara uçtu! Dev yapı, tam 1900 yıl saklı kalmış         
17:17
Ali Babacan'dan Metin Gürcan'ın tutuklanmasına ilk tepki: Yanında olacağız Ali Babacan'dan Metin Gürcan'ın tutuklanmasına ilk tepki: Yanında olacağız         
16:21
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi         
14:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 17:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Kaya yayaya böyle çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement