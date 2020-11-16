Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

16.11.2020 14:10
Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı. Yakalandığı koronavirüse nedeniyle yaşamını yitiren Kekeç için Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri Kekeç'in ağabeyi Nusret Kekeç, kardeşi Hüseyin Kekeç ve amcası Derviş Kekeç kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yelikaya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, iş insanı Ethem Sancak, medya, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi ile yakınları katıldı.

"HİÇBİR ZAMAN İLKELERİNDEN, DURUŞUNDAN TAVİZ VERMEDİ"

Cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ahmet Kekeç'i uzun yıllardır tanıyoruz, belki 25-30 yıllık hukukumuz var. Allah öncelikle çektiği acıları, hastalıkları sırasında çektiklerini hasenatına vesile kılsın, günahlarından arınmaya vesile kılsın. Gerçekten Ahmet Kekeç şahsiyetli, onurlu Türkiye'de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı, fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda, hiç tavizsiz bir şekilde sağına, soluna bakmadan mücadelesine devam etti. Geride güzel bir mücadele örneği bırakmış oldu. Kendisini her zaman Türkiye'de saygıyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin ve inşallah bundan sonra gelecek olan genç gazeteci arkadaşlarımıza, yazar arkadaşlarımıza güzel bir numune-i imtisal olsun, güzel bir örnek şahsiyet olsun. Allah yerinde rahat ettirsin" dedi. Mahir Ünal ise, "Ahmet ağabey ilkeli duruşu, istikameti, hakikate olan sadakatiyle örnek bir şahsiyetti. Hiçbir zaman ilkelerinden, duruşundan taviz vermedi. Allah mekanını cennet etsin. Çok kıymetli, değerli bir kardeşimizi kaybettik" şeklinde konuştu.  Ahmet Kekeç'in cenazesi,  kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Camii Haziresi'ne defnedildi.


- İstanbul
Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika

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