Ahmet Kerse Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Darbe yönetimi tarafından idam edilerek şehit edilen Ahmet Kerse şehadetinin 36. yıl dönümünde Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program ile Oğuzeli Yeşildere Mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Darbe yönetimi tarafından idam edilerek şehit edilen Ahmet Kerse şehadetinin 36. yıl dönümünde Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program ile Oğuzeli Yeşildere Mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı.



Anma törenine Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Bizler kara Eylül'ü hep hafızamızda diri tuttuk"



Ahmet Kerse'nin kara Eylül'ün kara kalemlerince asıldığını ama ülkemizin bugünlerine ışık tuttuğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A.MuhittinTaşdoğan, "Ahmet Kerse'nin şehit edilişinin 36. yıl dönümünde bizleri bir araya getiren Yüce Rabbime sonsuz şükrederek kendisini rahmet ile anıyorum. Kıymetli ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Ahmet Kerse kahpe Eylül'ün kahpe kalemlerince asıldı ama ülkemizin bugünlerine ışık tuttu. Bizler kara Eylül'ü hep hafızamızda diri tuttuk, diri tuttuğumuz için 15 Temmuz gecesi memleketi gayri meşru çocuklara bırakmadık. Dün Ahmet Kerse'nin kalemini kıranlar, Cennet mekan Başbuğumuz'a idam verenler bugün ülke yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar. Kendini ülkücü diye adlandıranlar ise bunlara çanak tutuyor, destek veriyorlar. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Şehitlerimiz yaşamış olsalardı onlarda haklarını helal etmezlerdi. Ülkücüyüm demek şuur ister, bilgi ister, duruş ister. Cenab-ı Allah bizimle yola çıkıp ta kaçan, satan yılanlara bir daha fırsat vermesin. Allah dirliğimizi birliğimizi bozmasın. Nice Ahmet Kerseler uğurladık Ruhi Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar. Bundan sonra da vatanımız için ölürüz ama Allah bizlere Aziz vatanımızı yaşatmayı nasip etsin. Uzaktan yakından gelen herkesten Allah razı olsun. Bizi bu programda bir araya getiren Ülkü Ocaklarımızdan Allah razı olsun" dedi.



"Davaları uğruna verdikleri mücadelelerin ölümsüzdür"



Geleceğin teminatı olan gençlerin Kızıl Elmaya giden bu yolda Ahmet Kerse'yi örnek alması gerektiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Çok değerli ülküdaşlarım hepinizi saygı ile selamlıyorum. 36 yıl önce mağrur ve mazlum bir nesli temsil eden Ahmet Kerse kardeşimizi toprağa verdik. Gerçek ölümsüzlük Ahmet Kerselerin, Ruhi Kılıçkıranların, Cengiz Paktemurların, Cevdet Karakaşların, Fikri Arıkanların, Halil Esendağların, Selçuk Duracıkların, Ali Bülent Orkanların, Mustafa Pehlivanoğluların ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi yiğitlerimizin davaları uğruna verdikleri mücadelelerin ölümsüzlüğüdür. Hayatının baharında devlet ve millet için toprağın kara bağrına düşen şehidimiz Ahmet Kerse, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Kızıl Elmaya giden bu yolda örnek alması gerektiği bir yiğittir. Ahmet Kerse inançları uğruna inandığı hak dava yoluna canını seve seve veren bir ülküdaşımızdır. Ne mutlu ki onun bize teslim ettiği emaneti kıyamete kadar taşıyacak göğüsleri iman dolu ülkücü gençliğimiz var. Sahte ülkü devlerine, Çin malı ülkücülere, ülkücülüğü siyasi ikballeri uğruna kullananlara, kaçanlara, satanlara değişenlere bir çift sözümüz var. Ahmet Kerse ve ülkücü şehitler kıyamette yakanıza yapışacaklar. Bizlerde bu dünyada onların yakasını bırakmayacağız. Ülkücülüğü kimseye kullandırtmayacağız. Ahmet Kerse'nin emaneti emanetimizdir diyorum hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



"Onlar bayrağı her zaman omuzlarında taşımışlardır"



Ahmet Kerse'nin Ülkücü Hareketin cefasını çekmiş bu davayı canıyla şereflendirmiş biri olduğunun altını çizen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz, "Sözlerime şehidimiz Ahmet Kerse Ağabey'in anma programına katılan tüm gönüldaşlarımıza Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Bey'in selamını ileterek başlamak istiyorum. Öncelikli olarak bizlerin burada buluşmasında vesile olan Ülkücü Şehidimiz Ahmet Kerse Ağabey'i rahmet ve özlemle anıyorum. Susmayacak Hakkın dili diyerek Hak yolunda şehadet şerbeti içen şehidimiz Ahmet Kerse Ülkücü Hareketin cefasını çekmiş bu davayı canıyla şereflendirmiştir. Bizler bu yolda ilerleyebiliyorsak şehidimiz Ahmet Kerse ağabey ve onun aziz yol arkadaşları sayesindedir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 'Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin" sözünü kendilerine ilke edinmiş başta Ahmet Kerse Ağabeyimiz ve dava arkadaşları bayrağı ne lekelemişler nede yere düşürmüşlerdir. Onlar bayrağı her zaman omuzlarında taşımışlardır" şeklinde konuştu.



"Unutmak, tükenmektir, unutmayacağız"



Gönül verdikleri davada ülkü güllerinin solmaması için sonuna kadar mücadele vereceklerini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Şehadetinin seneyi devriyesinde kıymetli büyüğümüz, Ülkücü şehidimiz Ahmet Kerse Ağabey'in mezarı başında bir aradayız. Bundan sonra gönül verdiğimiz davamızda ülkü güllerinin solmaması için mücadele vereceğiz. Haklı davalar uğruna hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyen bu aziz kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Kutlu davası uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimize aynı ruhaniyeti ve inanmışlığı taşımaktadır. Ülkemiz ve milletimiz uğruna canlarını, kanlarını ve bedenlerini siper eden aziz şehitlerimizi yad ediyorum. Unutmak, tükenmektir, unutmayacağız" dedi.



"Davamız namusumuzdur"



Görevlerinin vatanına ve milletine bağlı gençler yetiştirmek olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, "Bugün buradan bir kez daha haykırmak ve ilan etmek istiyorum. Şehitler kervanımızın yol başçısı Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizden, Ahmet Kerse ağabeyimize kutlu davamızın son şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğluna kadar Cennet Mekan Başbuğumuz ve şehitlerimizden emanet aldığımız davamızı namusumuz ve emanetimiz bilip en ileriye taşımak üzere görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yeniden Ahmet Kerse gibi vatanına milletine bağlı yiğitlerin yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.



Ülkücü Şehit Ahmet Kerse'nin kabri başında Kuran-ı Kerim okutulması ve dua edilerek anılmasının ardından mezarına karanfil bırakıldı. Program sonunda Ahmet Kerse ruhuna tatlı ikramı yapıldı.



Ahmet Kerse kimdir



Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hacar (Yeşildere) köyündendi. Gaziantep Eğitim Enstitüsü'nde okuyordu. 1980 yılı Şubat ayında, polisler tarafından Kilis'te yakalanarak gözaltına alınıp bir ay süreyle işkence yapıldı. Çıkarıldığı 12 Eylül mahkemelerinde, bütün şahitlerin, aleyhine ifade vermedikleri için tutuklandıkları bir yargılamadan sonra, 8 Temmuz 1981 tarihinde idam cezasına mahkum edildi. 25 yaşındayken, tutuklu bulunduğu Gaziantep Cezaevi'nin infaz bahçesinde 31.01.1983 tarihinde sabaha karşı asılarak şehit edildi. - GAZİANTEP

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