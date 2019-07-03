Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet Kesim ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor
, Ahmet Kesim
ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep
'ten stoper Ahmet Kesim ile anlaşmaya vardı. Aydınspor 1923
, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Gazişehir Gaziantep takımlarında forma giyen 29 yaşındaki stoper, kendisini Giresunsporlu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Giresunspor, ayrıca Romanyalı forvet oyuncusu Raul Rusescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sevilla
, Braga, Steaua Bükreş
gibi kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen 30 yaşındaki futbolcu, kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeyi kulüp başkanı Sacit Ali Eren
ile birlikte imzaladı.
- Giresun
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