Son Dakika Haberleri: Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da
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Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet Kesim ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.

Ahmet Kesim ve Raul Rusescu, Giresunspor'da, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet Kesim ve Raul Rusescu ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep'ten stoper Ahmet Kesim ile anlaşmaya vardı. Aydınspor 1923, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Gazişehir Gaziantep takımlarında forma giyen 29 yaşındaki stoper, kendisini Giresunsporlu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Giresunspor, ayrıca Romanyalı forvet oyuncusu Raul Rusescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen 30 yaşındaki futbolcu, kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeyi kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile birlikte imzaladı.


- Giresun
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
Spor
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