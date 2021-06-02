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Ahmet Koç: En zor kısım repertuvarı oluşturmaktı - Son Dakika

Ahmet Koç: En zor kısım repertuvarı oluşturmaktı

02.06.2021 10:12
Ahmet Koç: En zor kısım repertuvarı oluşturmaktı, System.String[]

AHMET KOÇ: ŞARKILARI GECE GÜNDÜZ DİNLEDİM? Sezen Aksu şarkılarını Vasilis Saleas ile yeni bir forma soktunuz. Bu projenin amacı sizin için neydi?

AHMET KOÇ:  ŞARKILARI GECE GÜNDÜZ DİNLEDİM

? Sezen Aksu şarkılarını Vasilis Saleas ile yeni bir forma soktunuz. Bu projenin amacı sizin için neydi?

Sezen Aksu'nun kaleminin ve kalbinin değdiği ezgilere sadece şarkı demek doğru değil bence. Bu melodilerin her biri hayatımızın bir yerinde kalbimize dokunmuştur. Albümdeki şarkıları dinlemeden, sadece isimlerine baktığınızda bile size hissettirdiği güzel duygular, özlemler, yaşanmışlıklar mutlaka vardır. Benim için de farklı değil bu durum. Bu yüzden bu çalışmada belki de beni en çok zorlayan kısım repertuvar oluşturmaktı. Şarkıları seçmek çok uzun zamanımı aldı. Sevdiğiniz bir şarkıyı duyduğunuzda eşlik etmeden duramazsınız ya hani, işte bu albümü yapmak isteme sebebim buydu. Çok sevdiğim şarkıları enstrümanımla yorumlama isteği.

? Neden Vasilis Saleas ile çalışmak istediniz?

Vasilis Saleas ile dostluğumuz bir yana, kendisi uzun yıllardır takip ettiğim bir virtüöz. Albümlerini ezbere biliyorum diyebilirim. Albümdeki şarkıları hissettiğim gibi hissedeceğini biliyordum. Hayal ettiğim bir albümü yaparken çok sevdiğim ve müziğini çok takdir ettiğim bir ustayla düet yapma fikri heyecan vericiydi, kendisi de beni kırmadı sağ olsun.

? Albümdeki 10 şarkıyı nasıl seçtiniz?

Şarkıları gece gündüz dinledim ve "tamam bu da olsun" dediğim tek bir şarkı bile kalmayana kadar çevremdeki birçok kişiden de fikirler aldım. Uzun bir süreden sonra seçtiğim şarkıların bağlama ve klarnet ile uyumlarını da dikkate alıp en sonunda 10 parçaya indirebildim ve Vasilis Saleas'a gönderdim. Onun da onayını alınca repertuvarımız şekillenmiş oldu.

? Sezen Aksu albümü dinledi mi?

Hayır, henüz dinlemedi ama en kısa zamanda dinletmek ve fikrini almak istiyorum.

? Bu albüm bir enstrüman albümü. Herkes uzmanlık alanını ve ustalığını ortaya koyuyor. Sizi en çok hangi şarkı etkiledi?

Açıkçası hiçbiri için özellikle bu şarkı diyemem. Şarkıların aranjörlüğünü de ben yaptım biliyorsunuz. O yüzden şarkıları enstrümanım bağlamaya ve klarnete uyumunu gözeterek hayal edip yazdım ve yorumladım. Bu yüzden seçemem, çünkü benim için hepsi çok güzel.

? Pandemi döneminde biten bir albüm bu. En çok içinizde ne kaldı bu zamanlara dair? Yan yana gelememek sizi üzdü mü mesela?

Teknik açıdan çok kolay bir dönem olmasa da Vasilis ve ben profesyonelliğimizle bu sorunları aştık. Kayıtlar örneğin eş zamanlı İstanbul ve Atina'da gerçekleştirildi. Bizim işimiz duygu işi, siz de tahmin edersiniz. Yan yana gelmek, aynı stüdyoda bir arada olmak, birbirimizden fikir almak güzel olabilirdi tabii.

VASILIS SALEAS:  SEZEN AKSU EN SEVDİĞİM SANATÇILARDAN BİRİ

? Albüm fikri nasıl doğdu?

Bu albümü oluşturma fikri dostum Ahmet'ten çıktı, benim de çok hoşuma gitti. Ahmet'i çok severim ve onun müzikalitesine çok güvendiğim için düşünmeden kabul ettim.

? Sezen Aksu şarkılarını Ahmet Koç ile yeniden yorumladınız. Bu projenin önemi neydi sizin için?

Ahmet bana Sezen Aksu şarkılarını çalacağımızı söylediği zaman çok heyecanlandım, çünkü Sezen Aksu en sevdiğim sanatçılardan biriydi.

? Şarkıları nasıl seçtiniz?

Şarkıları Ahmet seçti ve bana yolladı, çoğu zaten bildiğim şarkılardı. Hepsini çok beğendim.

? Pandemi döneminde başlayıp biten bir albüm bu. En çok içinizde ne kaldı?

Bu olumsuz şartlar altında Ahmet ile birlikte böyle bir albüm yapıp bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Maalesef bu pandemi dünyayı etkisi altına aldı ve zor zamanlar yaşıyoruz. Bu durumun en kısa zamanda bitmesi en büyük dileğim. Umut ediyorum biter ve biz yeniden insanlara umut ve mutluluk vermek için Ahmet ile birlikte konserler verip yeni projelere yelken açarız.

? Sizi en çok hangi şarkı kendine çekti?

Genel olarak ruhuma dokunmayan şarkıyı çalmak istemem. Çaldığım bütün şarkılar beni derinden etkilemiş şarkılardır. Bu albümde de öyle oldu.

? Türk ve Yunan kültürünün müziğiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Türk ve Yunan kültüründe ortak noktalarımız çok. Güzel bir melodi duyduğumuzda da bize hissettirdikleri aynı ve bu benim çok hoşuma gidiyor.

? Daha önce Sezen Aksu'nun "Sarı Odalar"ını, Tarkan'ın "İnci Tanem" şarkısını çaldınız. Bu albümde de Ahmet Koç ile birlikte Sezen Aksu şarkılarını yorumladınız. Bir sonraki projeniz hangi Türk sanatçıyla olur?

İlerleyen zamanlarda şarkılarını çok sevdiğim Orhan Gencebay'ın bestelerini yorumlamak isterim.

Ahmet Koç: En zor kısım repertuvarı oluşturmaktı

Vasilis Saleas, Sezen Aksu, Ahmet Koç, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ahmet Koç: En zor kısım repertuvarı oluşturmaktı - Son Dakika Magazin


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