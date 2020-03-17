Ahmet Koç'tan Korona virüs iptali - Son Dakika

Bağlama virtüözü Ahmet Koç'un "Köprü ve Ötesi" isimli Balkan turnesi de Korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile 22 Mart'ta başlanması düşünülen Balkan turnesi, Korona virüs nedeni ile ileri bir tarihe alındı. Sağlığın daha önemli olduğunu söyleyen Ahmet Koç, kendisine eşlik eden orkestranın tamamı ve orkestra şefi Betin Güneş ile bu kararı aldıklarını belirtti. Ahmet Koç, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bu değerli müzisyenler ile bu konserleri her zaman yaparız, temennim bir an önce virüsü yok edecek çalışmaların tamamlanması" dedi. - ANKARA