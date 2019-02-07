Ahmet Kolutek Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bengütürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Kolutek için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bengütürk TV
eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Kolutek için Fatih
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İYİ Parti
Danışma Kurulu üyesi de olan merhum Kolutek'in karısı ve çocukları taziyeleri kabul etti.
Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kolutek'in cenazesi, Beykoz Kanlıca
Mezarlığı'na defnedildi.
Kıyı Emniyet Müdürlüğü
emekli daire başkanlarından olan Ahmet Kolutek, bir dönem Bengütürk TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34 Kaynak: AA
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