Ahmet Köse: "Yeni Malatyaspor için çok ciddi düşüncelerimiz, projelerimiz var..." - Son Dakika

Ahmet Köse: "Yeni Malatyaspor için çok ciddi düşüncelerimiz, projelerimiz var..."

Yeni Malatyaspor başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine projeleri hakkında konuştu.

Ahmet Köse:

Yeni Malatyaspor başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine projeleri hakkında konuştu.

Yeni Malatyaspor'un geçtiğimiz sezon beklenenin altında bir performans göstererek küme düştüğünü hatırlatan Köse, "Küme düştükten sonra Malatya kamuoyu ve camiası derin bir üzüntü yaşadı. TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kulüpler Birliği'nin ortak açıklamasıyla pandemi döneminde yaşanan maddi ve manevi kayıplar nedeniyle Yeni Malatyaspor'umuzun ligde kalmasına karar verildi. Normal şartlarda teammül şudur; düşen bir kulübün yönetiminin güven tazelemesi yada istifa etmesi gerekir. Ancak geldiğimiz noktada mevcut yönetim bunu yapmayı tercih etmedi. Bu durum şu anda Malatya kamuoyunda ciddi bir tartışma konusu olmuş halde. Yönetim ciddi şekilde eleştiriliyor. Futbol kolektif bir spor. Taraftarın desteği olmadan, şehir takımlarında şehir insanının, esnafının, işçisinin, şehrin ekmeğini yiyen insanların desteği olmadan sürdürülebilirliği devam ettirmek mümkün değil. Bir direnç var. Zannediyorum yakın zaman sağduyu galip gelecektir. Divan kurulu üyelerinden çok önemli isimler istifa etti. Kulüp yönetiminden de iki başkan yardımcısı istifa etti. Süreç artık çok dar ve Malatya için iyi bir noktaya gitmediğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"Yeterli sayıda imzanın toplandığını duyuyorum"

Yeni Malatyaspor'da daha fazla sayıda istifaların olacağını öngördüklerini ifade ede Köse, "Şehirin çoğunluğu mevcut yönetimin Yeni Malatyaspor'a bir fayda sağlamayacağı görüşünde. Duyduğum kadarıyla delegeler imza kampanyası başlatmışlar. Yeterli sayıda imzanın toplandığını duyuyorum. Bu bir olağanüstü genel kurul demek. Genel kurulun Yeni Malatyaspor'umuza zarar vermeyecek şekilde ve hızlı yapılmasını diliyorum. Mevcut yönetimin ısrarcı olmaktan vazgeçmesinin Yeni Malatyaspor'un hayrına olacağını düşüyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni Malatyaspor için çok ciddi düşüncelerimiz, projelerimiz var"

Ciddi sponsorluk fikirleri olduklarını belirten Ahmet Köse, "İyi bir fikriniz, projeniz varsa parayı dünyanın her yerinden bulabilirsiniz. Finans ve model marka anlayışı bunu gerektirir. Tarihiyle, kültürüyle her şeyiyle futbol sadece futbol değil. Çok daha fazlasını birleştirip marka yapabilirseniz büyün markalar da sizin peşinizden koşmaya başlar. Çünkü bir değer oluşturmuşsunuzdur. Yeni Malatyaspor için çok ciddi düşüncelerimiz, projelerimiz var. Bunları hepsini açıklayıp, kopya da vermek istemiyorum" diye konuştu.

" Avrupa'nın en büyük futbol akademilerinden birini Yeni Malatyaspor'a kazandıracağız"

Yeni Malatyaspor'un dünyada 3 milyon Malatyalının ortak paydası olduğunu ifade eden Köse, "Malatya'nın dünyaya açılan yegane kapısı. UNESCO ile Birleşmiş Milletler ile görüşmemiz var. Yeni Malatyaspor'un marka değerine katkı sağlayacak ciddi girişimlerimiz olacak. Bir tanesini ip ucu olarak vereyim. Formalarımızı bile Malatyaspor'un tarihine, dokusuna hitap edecek şekilde çok ünlü tasarımcılara tasarlattık. Bunların hepsi hazır. Aslantepe Höyük temalı. Aslantepe Höyük bir süre sonra UNESCO Kültür Mirası Listesine girecek inşallah. Markamızın üzerinde UNESCO logosu olan Türkiye'deki ilk kent takımı olacağız. UNESCO'nun formaya girmesini istiyoruz. Barcelona'da vardı. Benzer çok fazla etkinliklerimiz olacak. Bunların hiçbiri beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Beni asıl heyecanlandıran şey Avrupa'nın en büyük futbol akademilerinden birini Malatyaspor'a kazandıracak olmamız. Pergeli Malatya'ya koyduğunuz zaman 300 km etrafta 50 binden fazla amatör futbol oynayan çocuk var. Bunları profesyonelleştirmek anlamında Avrupa'da, ABD'de görmüş olduğumuz özellikle Ajax, Dortmund'un benzer modelini Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, MEB ve Yeni Malatyaspor konsorsiyumu ile Malatya'ya kazandırabilirsek o zaman katma değeri yüksek iş yapmış oluruz. Malatya'yı futbolcu fabrikası kentine dönüştürebiliriz. Hem altyapıdan oyuncu yetişir hem kulübün gelirleri artar hem kulübün kapılarını gençlere açmış oluruz hem de memlekete, millete katkı sağlayacak ciddi bir iş yapmış oluruz" dedi.

Kendisini en çok heyecanlandıran projenin altyapı olduğunu söyleyen Köse, "Şampiyon olabilirsiniz, çok ciddi bir takım kurabilirsiniz ama 1 ay sonra çok altlarda da yer alabilirsiniz. Sportif açıdan iddialı olacağız ama beni heyecanlandıran şey alt yapı" şeklinde konuştu.

"Transferde sezon ortasından bir sonraki sezon için görüşmelere başlayacağız"

Olası bir başkanlık durumunda transfer için her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Ahmet Köse, "Menajerler ile görüşüyoruz. Çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Profesyonellerle çalışıyoruz. 'Ben bunu beğendim, bu çocuk güzel oynuyor' anlayışıyla değil, kolektif bir akılla, profesyonel ekiple futbolcularımızla daha sezon ortasından bir sonraki sezon için görüşmelere başlayacağız. Yoksa bir iki haftada seçilen futbolcularla sezona başlamak sürdürebilirlikten uzaklaştırıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Ahmet Köse, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:35

Son Dakika Spor Ahmet Köse: 'Yeni Malatyaspor için çok ciddi düşüncelerimiz, projelerimiz var...' - Son Dakika Spor
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