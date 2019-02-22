Son Dakika Haberleri: Ahmet Kural'a "İftira" Soruşturmasından Takipsizlik

Ahmet Kural'a "İftira" Soruşturmasından Takipsizlik

2 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - OYUNCU Ahmet Kural hakkında yürütülen "iftira" soruşturmasına takipsizlik kararı verildi.

Ahmet Kural'a
Özden ATİK/ İstanbul, DHA - OYUNCU Ahmet Kural hakkında yürütülen "iftira" soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, komşusu H.Z.T (17), "Ben yalancı tanıklık yapmadım" diyerek Ahmet Kural hakkında "iftira" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. H.Z.T'nin şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında, müşteki H.Z.T'nin Ahmet Kural ve Sıla arasında yaşanan darp olayında tanık olarak yer alması üzerine Kural tarafından "yalancı tanıklık" yapmakla suçlandığı belirtildi. Kararda, H.Z.T hakkında yürütülen soruşturma sonunda "dosyanın henüz yargılama aşamasında olması sebebiyle değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı" belirtilerek H.Z.T hakkında takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. Şüpheli Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı belirtilen kararda, Kural hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Sıla, DHA, İstanbul, Ahmet Kural, Güncel
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