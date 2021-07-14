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Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz - Son Dakika

Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:41
Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz, System.String[]

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasında devam eden davanın bugün görülen duruşmasından karar çıktı. Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla'ya darpta bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilirken, cezada ertelemeye gidildi. Kararın ardından Ahmet Kural cephesinden de ilk açıklama geldi. Kural'ın avukatı Sibel Aydın, kararı bir kez daha istinaf mahkemesine götüreceklerini söyledi.

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasındaki davada, bugün karar verildi. İstinaf mahkemesine götürülen davayı karara bağlayan bölge mahkemesi, oyuncu hakkında 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezasının aynısını verdi. Ancak sanığın sabıkasız oluşu, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezaların ertelenmesine ve sanığın 1 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına hükmedildi.

BİR KEZ DAHA İSTİNAFA GÖTÜRECEKLER

Davanın karara bağlanmasının ardından Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yazılı bir açıklama yaptı. Kural'ın avukatı Sibel Aydın, bölge mahkemesinin karara uymadığını ve davayı bir kez daha istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek, "Müvekkilim Ahmet Kural hakkında bugün görülen davada, yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır. Ayrıca üst mahkemenin toplanmasını istediği eksik deliller toplanmamış ve müvekkilim hakkında eski kararın aynısı verilerek cezası ertelenmiştir. Bugün verilen karar kesin karar olmayıp, istinaf yolu açık olarak verilmiştir. Söz konusu kararı istinaf edeceğimizi bilgilerinize sunarız" dedi.

Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz

Ahmet Kural, Hakaret, Aydın, Sıla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz - Son Dakika


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