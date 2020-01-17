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Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor
6 saat önce
Almanya'nın Berlin ve Köln, Hollanda'nın Rotterdam ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen gösterimlere gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:21
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