Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor - Son Dakika Magazin

Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor

6 saat önce

Almanya'nın Berlin ve Köln, Hollanda'nın Rotterdam ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen gösterimlere gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.

Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor, System.String[]

Almanya'nın Berlin ve Köln, Hollanda'nın Rotterdam ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen gösterimlere gurbetçiler büyük ilgi gösterdi. Ahmet Kural, "Esprilerimize gurbetçi soydaşlarımız daha çok gülüyor" dedi.

Ahmet Kural, Hollanda, Almanya, Belçika, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:21 
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