Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: Davamın ve Haklılığımın Sonuna Kadar...

– Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı.

– Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Kural, davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.



Sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.



Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu olduğunu söyleyerek, özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmekten büyük üzüntü duyduğunu tekrarladı. Kural davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçi olduğunu ifade etti.



Hakkında yapılan şikayetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyunu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirten Ahmet Kural, "Maalesef geçen süreçte olayın nasıl farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük. Basında yer alan yeni albümün lansmanı, davanın ülke sınırlarının aşmasıyla ilgili haberlerin altında yatan amaç ve niyetleri, kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum" diye konuştu.



"ŞAHSIMA YÖNELTİLEN İDDİALARIN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİLDİR"



Ahmet Kural, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki; Ben "şiddet" uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddiaları bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk."



"İFTİRAYA UĞRADIĞIMI TÜM TÜRK HALKINA KANITLAYACAĞIM"



"Vicdanen rahatım" diyen Ahmet Kural, "davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçisi olacağını", "iftiraya uğradığını tüm Türk halkına kanıtlayacağını" belirterek, Yüce Türk adaletine güvendiğini söyledi.



"SILA'NIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"



Sıla'nın mahkemede söylediği, "Yaklaşık 1 saat şiddet gördüm. Dinlenip geri döndü ve tekrar dövdü. Evden çıkmaya çalıştım çıkmama izin vermedi" sözlerine ilişkin Ahmet Kural, "İlk başta 45 dakika hunharca sistematik bir şekilde dövdüğüm söylendi. Az önce de 15'er dakika arayla boks maçıymış gibi dinlenip dinlenip dövdüğümü söyledi. Şiddetin 45 dakikası 1 dakikası olmaz. Şiddet şiddettir. Çok çelişkili ifadeler var" şeklinde açıklamada bulundu.



"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"



Geçtiğimiz günlerde Washington Post'ta yer alan haberde, Türk hukuk ve yargı sisteminin bu dava ile büyük bir sınav vereceği söylenmişti. Kural bu habere ilişkin, "Yargılama süreci devam eden bir dava ile ilgili böyle taraflı bir haber yapılması ve Türk adaletinin itibarsızlaştırılması çok çirkin. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.



"ALLAH HERKESE VİCDAN RAHATLIĞI VERSİN"



Duruşma sırasında Sıla ile karşılaştığında ne hissettiği sorulan Ahmet Kural, "İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin. Benim için rahat" cevabını verdi.



"GEÇMİŞTE YAZILAN ŞARKILAR NE KADAR GERÇEK DEĞİLSE BUNLAR DA DEĞİL"



Ahmet Kural, Sıla'nın yeni şarkılarının isimlerinde kendisine gönderme yapılıp yapılmadığına ilişkin ise, "Geçmişte bana yazıldığı söylenen aşk şarkıları ne kadar gerçekse. Ki şimdi bunların gerçek olmadığını anladım. Bu şarkılarında benimle ilgilisi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Sıla'nın psikiyastri Cem Mumcu'nun video hakkında da konuşan Kural, "İlahi Adalet. Videodaki detaylar konusunda mahkemeye gerekli açıklamayı yaptık" dedi.



"İFTİRA VE LİNÇ GİRİŞİMİ…"



Şarkıcı Sıla ile ilişkileri sırasında karşı taraftan şiddet görüp görmediği sorulan ünlü oyuncu, "Bu pek paylaşılmak istenecek bir konu değil, hak verirsiniz ki. Ama bu kadar iftira ve linç girişimi karşısında bazı mahrem konuları mahkemede anlatmak durumunda kaldım" diye konuştu.



AVUKAT SİBEL AYDIN: İDDİALARI BİLİMSEL RAPORLARLA ÇÜRÜTÜP MAHKEMEYE SUNDUK



Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın da, bugünkü duruşmada savunmalarını yaptıklarını ve müşteki tarafın tanıklarının dinlendiğini belirtti. Bir sonraki celsede kendi tanıklarının mahkemeye gelerek ifade vereceğini bildiren Sibel Aydın, müvekkiline yöneltilen tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduklarını söyledi.



Müştekinin, 'kafasının duvardan duvara çarpıldığı' ve '45 dakika dayak yediği' gibi gerçek dışı ve akıl almaz iddialarla müvekkilini suçladığını hatırlatan Sibel Aydın, özel bir hastaneden 2 gün sonra alınan raporun usule aykırı olduğunu kaydederek, "İ.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü'nün konuya ilişkin yazısı da iddiaların bir kurgu ve hayal mahsulü olduğunu açıkça ortaya koymuştur" dedi.



Sibel Aydın, "Yandaki evde, bir kısım sesler duyduğunu ifade eden şahidin, bu sesleri, üstelik ayırt edilebilecek derecede duymasına imkan ve ihtimal olmadığı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Makine Mühendisliği bölümünden alınan bilimsel mütalaa ile çürütülmüştür" diye konuştu.



Olaydaki boşluklar ve çelişkilerin müşteki tarafınca da fark edildiğini belirten Sibel Aydın, her fırsatta 'konunun medyaya taşınmaya çalışıldığını', 'yargıdan umulmayan neticenin, medya vasıtasıyla toplum önünde alınması gayretine girişildiğine' dikkat çekti.



Mahkeme heyeti duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. - İstanbul

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