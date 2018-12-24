Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi (1)
2 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHA - ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
Özden ATİK/ İstanbul
, DHA
- ŞARKICI Sıla Gençoğlu
'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural
hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:50 Kaynak: DHA
Sinem Umaş ve Didem Soydan "Peluş" Yüzünden Birbirine Girdi
Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz