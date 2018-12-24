Son Dakika Haberleri: Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi (1)

Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi (1)

2 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi (1), System.String[]
Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:50 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Ahmet Kural, Güncel
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