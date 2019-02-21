Ahmet Kural ile Murat Cemcir 'Baba Parası' ile Geliyorlar
38 dakika önce
Murat Cemcir ile Ahmet Kural, partnerliklerini 'Baba Parası' adlı sinema filmiyle devam ettirecek.
M Birlikte rol aldıkları 5 film için toplam 19.946.044 bilet kesilen, 216.090.536 TL hasılat elde edilen Cemcir ile Kural'ın 6'ıncı filmleri 'Baba Parası' gösterime 1 Ocak 2020'de girecek.
Murat Cemcir'in şirketi TR 40 33'ün 3'üncü filmi olacak 'Baba Parası'nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir. TR 40 33'ün bir diğer projesi olan 'Mahalleden Arkadaşlar'ın gösterim tarihi ise 24 Ocak olarak belirlendi. Oyuncu kadrosu henüz belirlenmeyen bu filmin de senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir. Film, Aydemir'in 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı kitabından sinemaya uyarlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: Bültenler
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