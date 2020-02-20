Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü - Son Dakika Magazin

Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü

33 dakika önce

Altunizade de kaza geçiren oyuncu Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü.

Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü, System.String[]

& ;Oyuncu Ahmet Kural, Altunizade'de kaza geçirdi.& ; Kural'ın 1.89 promil alkollü olduğu iddia edildi. Oyuncunun şuanda Çengelköy Polis Karakolunda ifade veriyor.. Ahmet Kural'ın yaşadığı kazada aracı bu hale geldi.& ;

Ahmet Kural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:41 
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