Son Dakika Haberleri: Ahmet Kural'ın Duruşma Tarihi Belli Oldu

Ahmet Kural'ın Duruşma Tarihi Belli Oldu

1 saat önce

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 7 Mart 2019'da hakim karşısına çıkacak.

Ahmet Kural'ın Duruşma Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 7 Mart 2019'da hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, ilk duruşma için Gençoğlu ve Kural'a davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianame üzerindeki incelemeyi tamamlayan mahkeme, iddianamenin kabul karıyla birlikte davanın ilk celsesinin 7 Mart 2019'da görülmesini kararlaştırdı. Mahkeme, şikayetçi Sıla Gençoğlu ile şüpheli Ahmet Kural'a görülecek ilk celseye gelmeleri için davetiye gönderilmesini kararlaştırdı.

5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural hakkında geçtiğiniz hafta iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:14 Kaynak: İHA

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