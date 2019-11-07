Rol aldığı sinema filmi ve televizyon dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, yakında vizyona girecek "Baba Parası" filminde farklı bir performansa imza attı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre Kural, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren "Kıbrıslı Selim" rolünü canlandırdı.

Kural, "Baba Parası"nda komik lafları ve atletik yapısıyla kurgulanan "Kıbrıslı Selim" karakterinde, Kıbrıs Türkleri'nin kendine has şivesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Kural, çok merak edilen Kıbrıslı tiplemesi için şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştım. Rol arkadaşım, aslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs'ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca Youtube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum."

Selçuk Aydemir'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği filmde Kural'ın yanı sıra Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyor.

Baba Parası, 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.