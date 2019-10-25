Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ne zaman evleniyor?
38 dakika önce
Ahmet Kural 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıkları yapıyor.
Ahmet Kural 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Baba Parası filmine birlikte gelen çift Gizem Çelik'in evli olduğu iddialarına ne dedi?
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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46
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