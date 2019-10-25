Son Dakika Haberleri: Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ne zaman evleniyor?
Son Dakika Magazin Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ne zaman evleniyor?

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ne zaman evleniyor?

38 dakika önce

Ahmet Kural 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıkları yapıyor.

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Ahmet Kural 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Baba Parası filmine birlikte gelen çift Gizem Çelik'in evli olduğu iddialarına ne dedi?

#AhmetKural

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ne zaman evleniyor?

Ahmet Kural, Gizem Çelik, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 
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