Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den İzmirli öğrencilere karne sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den İzmirli öğrencilere karne sürprizi - Son Dakika

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den İzmirli öğrencilere karne sürprizi

6 saat önce

'Baba Parası' filminin Aydın galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den İzmirli öğrencilere karne sürprizi, System.String[]

'Baba Parası' filminin Aydın galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Gala öncesi kendilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşan bir öğrencinin talebi üzerine rotalarını değiştiren Murat Cemcir ve Ahmet Kural, çocuklara erken karne sevinci yaşattı.

Özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, 'Baba Parası' filminin Aydın'da gala yapacağını öğrenince hemen harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a ulaşan öğrenciler, okulda oldukları için galaya yetişemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine rotalarını değiştiren oyuncular, öğrencilere sürpriz yaparak okula gitti.

Hayranı oldukları oyuncularla sohbet eden, fotoğraf çekilip imza alan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşayarak erken karne heyecanı yaşadı.

(İHA)

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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