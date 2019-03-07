Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Davasına Başlanıyor
1 saat önce
Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın görülmesine başlanıyor.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural
ile şarkıcı Sıla Gençoğlu
arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. İlk kez görülecek duruşmaya Kural ve Gençoğlu'nun katılması bekleniyor. Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen 'darp' iddialarına ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. İstanbul
60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasında Kural ve Gençoğlu ifade verecek. Duruşmada ayrıca tanıkların da dinlenilmesi bekleniyor. Duruşma için İstanbul Adliyesi
'ne ilk olarak Ahmet Kural geldi. Avukatı Sibel Aydın
ile birlikte adliyeye gelen Kural'ın moralinin yüksek olduğu görüldü.
(Yusuf Melikoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
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