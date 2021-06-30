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Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz - Son Dakika

Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz

30.06.2021 14:39

Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmet Kutucu'nun, Süper Lig'de forma giymeye hazırlandığı öğrenildi. Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda "Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Kendisini gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"

Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, Milli Takım'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

GEÇEN SEZON 10 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezonu Heracles Almelo takımında kiralık olarak geçirdi ve 10 maçta 1 gol kaydetti.

Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz

Spor Toto Süper Lig, Milli Takım, Ersin Akan, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz - Son Dakika Spor


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