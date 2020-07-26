Ahmet Mümtaz Taylan: Alaylı-okullu ayrımı kalmadı
Oyuncuyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Koçyiğit, meslekte usta-çırak ilişkisine dair "Çok önemsediğim bir eğitim biçimi. Her ne kadar konservatuvar mezunu da olsak orada aldığımız bilgileri mutlaka hayatta denemek isteriz.
Oyuncuyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Koçyiğit, meslekte usta-çırak ilişkisine dair "Çok önemsediğim bir eğitim biçimi. Her ne kadar konservatuvar mezunu da olsak orada aldığımız bilgileri mutlaka hayatta denemek isteriz. Bunları denerken de bir ustanın gözetimi altında olmamız gerekiyor" dedi. Taylan ise alaylı-okullu ayrımına değindi: "İmkanınız varsa muhakkak okula gidin. Ama esas mesele alanda başlıyor. Alaylı-okullu ayrımı çok eskide kaldı. İkisinin de faydalı ve olmazsa olmaz yanları var. Onları mümkün olduğu kadar bünyede toplamak lazım."
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:21
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