Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti

6 saat önce

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti.

Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti, System.String[]

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Teknokent'i ziyaret etti.

Zorlu, ziyaretinde, mühendislerden, üretimi yapılan ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Teknokent'in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Zorlu, " Türkiye, genç mühendis ve teknikerlerle kalkınacaktır. Başarının yolu buradan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorlu'ya, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ile Vestel grubu yöneticileri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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