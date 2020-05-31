Ahmet Nur Çebi: 2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak

"Yapılmış olan ağır sözleşmeler var, değiştirmeye çalışıyoruz"

"Geldiğimiz günden beri 61 tane hacizle mücadele ettik"

"Covid-19 Beşiktaş 'a ağır yük yükleyecek"

"Stadımızdaki ses düzeni için sürekli ceza ödüyormuşuz"

"Çok yakında nostaljik sponsorumuzla beraber olacağız"

"Futbolda özümüze dönmek çok önemli"

"Kulağımıza dedikodular geliyor"

"Yardım kampanyasını yakında başlatacağız"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un Coronavirüs sebebiyle Ağustos ayına ertelenmesine rağmen, camiaya sesleniş konuşması yaparak kulübün içinde olduğu son durumu anlattı.

En büyük sorunun borç olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, şu anda 3.3 milyar TL olan borcun mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulacağını hatta aşacağını açıkladı. Fikret Orman yönetiminin yapmış olduğu ağır sözleşmelerden ve cezalardan bahseden başkan Çebi, kaynaklar yaratmaya çalıştıklarının altını çizdi. Pandemi sebebiyle ertelenen yardım kampanyasının yakın bir süreçte başlatılacağını belirten Başkan Çebi, yeni ve nostaljik sponsorun da müjdesini verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı camiaya sesleniş konuşması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantımızı gerçekleştireceğimiz tarihti. Yaşadığımız pandemi sonucu devletimizin uygulamaya koyduğu yönetmelikle toplantımız Ağustos ayına ertelenmiştir. Bu nedenle sizlere seslenmek, içinde bulunduğumuz durum ve çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ihtiyacı duydum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Verdiğimiz söz gereği çalışmalarına başlanan ve merakla beklenen geçmiş on yılla ilgili denetleme süreci, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Önümüzdeki ağustos ayında yapılması planan genel kurul toplantımızda sizlere bu hususla ilgili raporlar sunulacaktır."

"2023 YILINDA BORCUMUZ 4.1 MİLYAR TL'Yİ BULACAK"

"Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğu Divan Kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulacak belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir. Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon TL olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla Kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Bu durum, bugüne kadar yapılan borçlanmanın verdiği faiz yükü ve yapılmış olan büyük kontratların dayanılmaz olan ağırlığından kaynaklanıyor. Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa 'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim nedeniyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Bu ilginç durumu kamuoyu ve Beşiktaşlılarla paylaşmayı bir görev biliyorum."

"YAPILMIŞ OLAN AĞIR SÖZLEŞMELER VAR DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Yaklaşık yedi aylık görev süremiz boyunca 380 milyon TL kaynak yarattık. Bu kaynak, bankalara gelen tüm gelirlerimizin dışında yarattığımız bir kaynaktır. Yapılmış olan ağır sözleşmeler gereği tüm gelirlerimiz bankalara ödenmektedir. Gelirlerimiz, bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon TL'ye karşılık bulabildiğimiz 380 milyon TL ile bugüne kadar Kulübümüzü ayakta tutmayı başardık. Geldiğimiz günden bu yana sekiz ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan üç-dört ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda bizlere göstermiş oldukları anlayış nedeniyle candan teşekkür ediyorum. Zaman içinde onların üstündeki yükü hafifleterek yürümeye çalışacağımızı belirtmek istiyorum.Bilindiği üzere, konsorsiyum bankalarıyla yapılmış olan bir kredi sözleşmemiz var. Bu kredi sözleşmesinin içeriğinin Kulübümüzün şu anki şartlarıyla dönmesine engel teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz günden beri bu sözleşmenin çok ağır şartlar içerdiğini, sözleşmenin yeniden yapılanmasının Kulübümüzün dönebilmesi adına çok önemli olduğunu belirtmiştik. Bu konuda bankalarla olan görüşmelerimiz ısrarlı bir şekilde devam etmektedir. Beşiktaş lehine olan bir sözleşmeyi hayata geçirmeyi arzuluyor ve bunun gayreti içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

"GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ 61 TANE HACİZLE MÜCADELE ETTİK"

"143 adet dava devraldık. Bunların yirmi dört tanesi maalesef üyelerimizle ilgili açılmış davalardır. Bunların birçoğuyla kucaklaşmak ve barışı tekrar sağlamak adına uzlaşmayı planlıyoruz. Yüz doksan dava devam ederken ayrıca iki yüz yirmi beş icra takibi olduğunu belirtmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri altmış bir hacizle mücadele ettiğimizi ifade etmek istiyorum."

"PANDEMİ NEDENİYLE TÜZÜK KONGRESİ GECİKECEK"

"Kulübümüze üyelik için giriş ücretinin 5 bin TL, yıllık aidatın 120 TL olduğu malumunuzdur. Yedi, sekiz sene önce belirlenen yıllık aidat tutarının günümüz şartlarına göre gözden geçirilmesi gerektiğini, bu konuyu Beşiktaşımıza katkı verilmesi anlamında önemsediğimizi ve bu durumu ilk yapılacak mali ve idari genel kurulda gündeme getireceğimizi söylemek istiyorum.17775 üyemiz olduğunu belirtirken önemle şunu vurgulamak istiyorum. Yaklaşık beş buçuk yılda 832 kişi üye yapılırken geldiğimiz yedi aylık sürede 550'den fazla kişinin Kulübümüze üyeliği yönetim kurulumuz tarafından sağlanmıştır. Bu durum bizim moralimizi yükseltmiştir. Yeni üyelerimize üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Değişmesi gereken önemli tüzük maddeleri olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar hassas bir şekilde büyük bir kesimin katılımıyla devam etmektedir. Tüzük kongresinin de yaşanan pandemi nedeniyle gecikeceğini üzülerek size bildirmek istiyorum."

"COVİD-19 BEŞİKTAŞ'A AĞIR YÜK YÜKLEYECEK"

"Covid-19 salgınının yarattığı mali sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık iki buçuk aylık süreçte 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70'in üstünde olmasını beklemekteyiz. Temennimiz ve mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek yönünde olacaktır. Covid-19'un Beşiktaş'a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir."

"TARAFTARLARIMIZIN VERDİĞİ DESTEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Taraftarlarımızın takımımıza verdiği destek ve moral bizim için çok büyük önem ifade etmektedir. Deplasman maçlarına giden taraftarlarımızın yaşadıkları sıkıntılar ve kendilerine yapılan haksızlıklara karşı yöneticilerimizin yanlarında olduğunu ve genç avukat arkadaşlarımızın fedakar taraftarlarımıza destek olmak için deplasmanlarda yer aldığını taraftarlarımızın bilgisine sunuyorum. Kale arkasında ayakta maç seyretme isteğinde bulunan taraftarlarımızın isteğini teknik olarak analiz ettik ve Gençlik ve Spor Bakanımıza arz ettik. Sonucu beklemekteyiz. Pandeminin bitip futbolun taraftarla oynanacağı zamana gelindiğinde ayakta maç seyretme dönemini başlatmış olacağız. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde üç antrenman sahamız var. Göreve geldiğimizde bir sahada çalışma yapılabiliyordu. İkinci sahanın bakımı tarafımızca başlatıldı ve tamamlandı. Altyapıdaki futbolcularımızın faydalanabileceği üçüncü saha için çalışmalar başlatıldı."

"FULYA AVM'DEKİ DOLULUĞU 2 KATINA ÇIKARDIK"

"Göreve geldiğimizden beri tüm tedariklerde bakım ve onarım konularında maliyetleri aşağı çekebilmek adına ihale usulü olarak icra kurulumuzun çalıştığını ve sözleşmelerin yeniden yapılarak maliyetlerin sağlıklı bir şekilde aşağı çekildiğini müjdelemekte fayda var. Bu bizim için önemli bir konuydu. Bu hizmetleri için icra kuruluna teşekkür ediyorum. AVM'deki doluluk oranı iki katına kadar artırıldı. Doluluk oranı yüzde 65'e çıktı. Bu durum bizim aidat giderlerimizin azalmasını sağlarken kısa süre içinde kira gelirlerimiz artacaktır. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"STADIMIZDAKİ SES DÜZENİ İÇİN SÜREKLİ CEZA ÖDÜYORMUŞUZ"

Vodafone Park 'ta UEFA standartlarına aykırı ses ve led düzeni olduğunu ve bu nedenle sürekli UEFA'ya cezalar ödediğimizi şaşırarak öğrendik. Bu durumu öğrendiğimiz andan itibaren UEFA standartlarına ulaşılması adına icra kurulunun yapmış olduğu ihaleler sonuçlandı. Her çalışanımız bizim için çok kıymetlidir ancak içinde bulunduğumuz mali durum tasarruf yapmamızı gerektiriyor. Personel konusunda yüzde 22 azaltmaya giderek yıllık 10 milyon TL şimdilik tasarruf sağladık."

"AMATÖR BRANŞLAR KULÜBE YÜK OLMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK"

"Hassas olduğumuz konulardan biri amatör branşlardır. Camiamız formamızı giyen amatör sporcularımıza kıymet vermektedir. Amatör branşlarımızın altyapılarından bu zamana kadar ne yazık ki sporcular yetiştirilemedi. Yarışmacı sporcularda, dışarıdan yapılan transferler, ödenen yüksek bedeller ve bunları karşılamayan gelirlerle yaklaşık yılda faiziyle birlikte 80 milyon TL'yi aşan bir amatör yapıyla baş başayız. Bunun çözümünün formalarımızı giyen amatörlerden kopmak olmadığını biz de biliyoruz. On iki yılda 1 milyar TL borç yaratan amatörlerin artık kendi kendilerine yeten, altyapısından kendi oyuncularına çıkaran ve Kulübümüze yük olmayan bir yapıya ulaşması için mücadele ediyoruz. Bunun Beşiktaş'ın mali geleceği açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bizim için önemli olan amatör sporcularımıza tertemiz formalarımızı giydirmek, spor yapacakları alanlar vermek ve değerli hocalarla onları yetiştirmektir. Amatör sporcularımızın formamıza olan aşklarını artırmak ve ileride yarışmacı olabilecek takımlarımıza da makul ücretler karşılığında hizmet etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Geldiğimiz günden beri basketbolla ilgili transfer yasağına neden olan 28 milyon TL'lik yük varken 20 milyon TL bütçeyle yola çıkılmışken biz bu rakamı yarı yarıya indirdik 20 milyon TL bütçeyle sezona başlayan takım on üçüncü olurken bizim 10 milyon TL'ye indirdiğimiz takım ligde sekizinciliğe yükseldi. Bu durum bizim amatör branşlarla ilgili vermek istediğimiz mesajı açıkça ortaya koydu. Bu durum bizim düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. En büyük desteği taraftarlarımızdan aldığımızı ve alacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın pandemi döneminde Kartal Yuvası'nın e-ticaret yoluyla bize verdiği desteğin ne kadar önemli olduğunu gözlemliyor ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın mağazalarımızın açıldıktan sonra da yapacakları alışverişlerle verecekleri desteğin bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum."

"ÇOK YAKINDA NOSTALJİK SPONSORUMUZ BERABER OLACAĞIZ"

"Sponsorlarımızın ne kadar önem ifade ettiğini sıkıntılı günlerde daha kolay anlıyoruz. Vodafone'a bugüne kadar verdiği bundan sonra vereceği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. HDI Sigorta , Corendon Airlines, Burger King Yurtiçi Kargo gibi sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Forma kol sponsorluğu konusunda teklifimizi düşünmeden kabul eden Aksa 'ya ve değerli genel kurul üyemiz Cemil Kazancı 'ya teşekkür ediyorum. Çok yakında nostaljik bir sponsorumuzla beraber olacağımızı, anlamlı bir sponsorluk süreci yaşayacağımızı ve bu konuyla ilgili duyurumuzu çok yakında yapacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Akatlar No: 1903 Sosyal Tesisi, geldiğimiz günün ertesi kiraları ödenmediği için mühürlenmişti. Çok kısa zamanda bu mekanı Beşiktaş'a kazandırdık. Pandemi nedeniyle tadilat işleri uzadı. Salgın sona erdikten sonra bu tesiste bir araya geleceğimizi müjdelemek istiyorum."

"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

"Kadın Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. Çok önemsediğimiz; annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz ve kızlarımızı temsil eden kadın sporcularımızın spor yapmaları bizim için gurur kaynağı ve vazife."

"FUTBOLDA ÖZÜMÜZE DÖNMEK ÇOK ÖNEMLİ"

"Futbolla ilgili her şeyin para olmadığını söylemek istiyorum. Yüksek ücretlerle kurulan takımların her zaman başarı getirmediğini düşünüyorum. 2015-16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz yaklaşık 52 milyon Euro, 2016-17 şampiyonluğumuzda 67 milyon Euro ve dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda bütçemiz 92 milyon Euro idi. Yüksek ücret ödenen her transferin doğru transfer anlamına gelmediğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Bundan sonra özümüze dönmek, özellikle gençlerden hizmet alarak ve onları başka takımlara satarak gelir elde etmek çok önemli. Metin-Ali-Feyyaz dönemini, değerli hocamız Sergen Yalçın'ın altyapıdan gelerek şampiyonluklar yaşadığını hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu ve vizyon çizerek bu yoldan vazgeçmememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamızla beraber altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz. Scout ekibimizle altyapımızın dışından da bulacağımız kabiliyetli, genç, terbiyeli futbolcularla yeni bir Beşiktaş yaratacağız. Bu konuda tereddüt etmiyoruz."

"SERGEN YALÇIN EN BÜYÜK ŞANSIMIZ"

"Sergen Yalçın hocamız yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın'ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde on üçüncü sırada olan takımımız şu anda beşinci sırada. Sezon sonunda daha yukarıda olmayı hedefliyoruz. Bu da bizim futbol takımımıza verdiğimiz önemi gösteriyor. Futbolcularımızdan pandemi sürecinin yarattığı ve yaratacağı sıkıntılar konusunda destek istedik. Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz."

"TRANSFERDE ACELE EDİLMEMELİ"

"Transferler yapılırken acele edilmemeli, özenli araştırmalar yapılmalı. Transfer edilecek futbolcunun faydalı olmaması halinde Kulübümüze büyük maddi zarar vereceğini gördük. Bunların tecrübesini yaşamış bir yönetici olarak bugün başkanlık yaptığım Kulübümüzde yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Futbolcumuz Ajdin Hasic, şu anda Ümraniyespor'da kiralık olarak oynuyor. En kısa zamanda kendisini A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic'i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz. Acele transfer olmamalı, pazarlıklar çok sağlıklı yapılmalı. 2 milyon Euro'ya atılan imzaya rağmen, Hasic'in ve ailesinin bize destek vermesi, kendileriyle günlerce pazarlık yaparak bu bedeli 1 milyon Euro'ya çekmiş olmamızın da çok önemli olduğu hususunu dikkatinize sunuyorum."

"KULAĞIMIZA DEDİKODULAR GELİYOR"

"2019 yılının ekim ayında göreve geldik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Canı gönülden çalışıyorlar. Kulağımıza dedikodular geliyor. Sürekli görevi bırakacağımız ve kendi aramızda anlaşamadığımız gibi söylemlerle bizi yıpratmaya çalışan muhalifler olduğunu gözlemliyoruz. Bunları niye yaptıklarını anlayamadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlara gerek yok. Seçim zamanı gelir, herkes aday olur. Nasıl biz cesaretle geldik ve zor durumda aday olduysak herkesin aday olma hakkı var. Çalışan bu yönetimi yıpratma amaçlı dedikodulara rica ediyorum, inanmayın. Ben arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Tartışmak, Beşiktaş'ın menfaatleri açısından çok önemli. Eğer tartışmaların yapılmadığı yönetimlerde huzur var diyorsanız, huzur Beşiktaş'a hayır getirmemiştir. Biz kavga etmiyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Borç 3 milyar TL'ye yaklaşmışken 2019 yaz transfer döneminde, bonservis ve maaşlarıyla 30 milyon Euro'ya futbolcuların transfer edilmesi, bir transfer sezonunda Kulübümüze 250, 300 milyon TL yük bırakılmasını sizlerin takdirine sunuyorum ve üyelerimizden bu durumu bir yere not etmelerini rica ediyorum"

"ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ"

"Altyapıya önem veriyoruz. U-19 Akademi Takımımızda başarıyla çalışmış olan Ozan Köprülü 'yü alt ve üst yapı arasında köprü olması amacıyla Sergen Yalçın'ın ekibine dahil etmemizin, hocamızın bu durumu benimsemesinin, bizim öze dönerek gençlerle yol alacağımızın işareti olarak tarafınızca bilinmesini istiyorum."

"FEDERASYONDAN CEVAPLAR BEKLİYORUZ"

"Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yaşadıklarımızı aktarmak istiyorum. Fenerbahçe maçında VAR olayı yaşadık. Müracaatları yapmamıza rağmen sonuç elde edemedik. Hala o konuda beklentimiz var. Göztepe maçında kural hatası olduğunu belirttik. Hakemin çelişkili ifadelerinin etik kurulunda değerlendirilmesi konulu müracaatımıza cevap alamadık. Mesut Bakkal beyefendinin belirttiği gibi 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmemizle ilgili müracaatımıza en kısa zamanda cevap verilmesini arzu ettiğimizi TFF'ye iletmek istiyorum.FIFA, UEFA ve TFF, pandemi döneminde hiçbir şekilde net yönlendirici kararlar alıp tarafımıza bildirmedi. Bu da futbolcularımızla ne şekilde hareket edeceğimiz konusunda bizi zorluyor. Futbolcularımız da bu konuda ne yapacaklarını bilememekte. Umuyorum ki FIFA, UEFA ve TFF'nin yapmadığı şeyleri, futbolcularımızla bir aile olarak çözeriz. Bundan sonrası için süratli bir şekilde ekonomik kuralların yeni baştan belirlemesi gerektiğini TFF aracılığıyla FIFA ve UEFA'ya bildirmeyi görev kabul ediyorum."

"YARDIM KAMPANYASINI YAKINDA BAŞLATACAĞIZ"

"En önemli konu ekonomi. Herkes 'Ekonomik durumu anlatmayı bırak çözüm getir' diyor. Ben bu konuda geri adım atmayacağım. İçinde bulunduğum durumu aileme anlatamazsam Beşiktaş'a katkı veremem. Bize destek vermeniz halinde Beşiktaş'ı uçuracağız. Bizi güzel günler bekliyor. Doğru işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin vereceği destek benim ve yönetim kurulum için çok önemli. Yalnız başımızda biz bu yolda yürümekte zorlanırız. Bizi yalnız bırakmamanızı rica ettik. Bağış kampanyasından bahsetmiştim. 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğümüz kampanya Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Haziran'dan sonra normal sürece geçeceğimizi, seyircisiz de olsa kalan sekiz haftanın oynanacağını biliyoruz. Bu süreç içinde kampanyamızı başlatacağız. Vereceğiniz destek, zor durumu aşmamızda çok önemli rol oynayacak. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum."

Maçları beraber seyredebildiğimiz, toplantılarımızı yapabildiğimiz, kucaklaşabildiğimiz sağlıklı günler diliyorum ve o günlerin çok yakında olduğunu biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Birlik ve beraberlik başarıya giden en kolay yoldur. Hepinize saygılar sunuyorum"