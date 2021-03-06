SPOR Ahmet Nur Çebi: 600 milyon TL bir borç artışı var - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: 600 milyon TL bir borç artışı var

" Beşiktaş'ın 1 kuruşu bile benim için önemli"

"Kulüplerin yüzde 90'ının uzun süre baskısı sonucu olmuştur"

"Zarara uğratan yöneticilerin bunu ödemeleri gerektiği gibi bir maddenin spor yasasına koyulmasını yönünde talebimiz var"

" Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum"

"Önceliği kendi kaynaklarımıza vermemiz gerekiyor"

"50 milyon açık verdiğimiz amatörlerde 10, 15 milyon kalma durumu var"

"Yöneticilerimi de çalışanlarımı da yoruyorum"

"Türk hakemleri hatalı maç yönetebilirler ama kasıtlı olmayacaklarından eminim"

"Trabzonspor Başkanı, 'ben o şekilde ifade etmek istemedim' dedi"OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu şartlar altında bu kulübü yönetebilmek çok kolay değil. Bunu başarmaya çalışıyoruz" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştiriliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek "600 milyon TL bir borç artışı var. Bazı şeyleri ne yaparsanız yapın, ödenmeyen borçlardan dolayı gelen yük devam ediyor. Elimizdeki oyuncuların kontratlarının yüksek olduğunu ve maalesef 2 yıl daha devam ettiğini görmekteyiz. Bu oyuncular bu kontratlardan vazgeçmiyor. Bunların çoğu kadro dışı bırakılmasına rağmen, futbol oynama aşklarını bir kenara bırakıp, paramı alırım yatarım modlarından çıkmıyorlar. Bunların acısını çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz. 300 milyon faiz ve 200 milyon kur farkını koyduğunuz zaman 500 milyonluk yük olması gerekirken, 120 milyon seyirciden kaybımız var. 40 milyon lira Kartal Yuvalarından, 40 milyon lira civarında da yayın gelirinden kayıp var. Bu şartlar altında bu kulübü yönetebilmek çok kolay değil. Bunu başarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞU BİLE BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Bırakın işimizi yapalım" diyen Çebi, "Beşiktaş'ın 1 kuruşu bile benim için önemli. Bununla ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Genel sekreterim burada bu kadar para kazandırılmış diyorsa, ekonomik olarak kayıtlara girmiştir. Dışarıda değil bu paralar. Başka bir yerde aramayın. Biz bunları gerekiyorsa tek tek anlatırız. Borcu artmış olmasının arkasında aşırı artmasını beklememiz gerekirken daha düşük olduğunu beni biraz olsun mutlu etmiştir. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

"KULÜPLERİN YÜZDE 90'ININ UZUN SÜRE BASKISI SONUCU OLMUŞTUR"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olması hakkında da konuşan Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığını, Beşiktaşlı olarak yapmak benim için onurdur. Kulüplerin yüzde 90'ının uzun süre baskısı sonucu olmuştur. Böyle bir görevden kaçmak söz konusu olmamaya başlamıştır. Beşiktaş'ın dertleri diğer kulüplerle aynı. Verdiğim mücadele aynı. Yani Beşiktaş'ın hakkını korumamak gibi bir durum olamaz. Yıllardır gelen bir tedirginlik var. Şampiyonluklarımızın çalındığını düşünüyoruz. Biz bunları Beşiktaş'a yakışır şekilde yönetmek durumundayız. Yumuşak başlı olmayacağız. Şeklini biz yönlendireceğiz. Yeter ki yöneticilerimiz ve camiamız bize itimat etsinler" ifadelerini kullandı.

"ZARARA UĞRATAN YÖNETİCİLERİN BUNU ÖDEMELERİ GEREKTİĞİ GİBİ BİR MADDENİN SPOR YASASI'NA KOYULMASINI YÖNÜNDE TALEBİMİZ VAR"

Spor yasasıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Çebi, "Kulüpleri gelir ve gideri, zarara uğratan yöneticilerin bunu ödemeleri gerektiği gibi bir maddenin Spor Yasası'na koyulmasını yönünde talebimiz var. Diğer kulüpler tarafından anlayışlı karşılanıyor. Yasalardaki cezaların başka yere çekilmeden netleşmesi konusunda hem kulüp hem de kulüpler birliği olarak tavrımız var" dedi.

Beşiktaş TV'nin gelir giderinin dengeleneceği bir ortam yaratabilmeleri halinde yeniden açılabileceğini söyleyen Çebi, "Camiaya sesleniyorum. Televizyoncularımız var. Medyada yer almış kişiler var. Ama bir yerde paranız vardır onu harcayabilirsiniz. Ama paramız yok. Şu an çok mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Hala kulübe gelen davalarda eski çalışanlarımızın alacaklarının olduğunu söyleyebilirim. Gelecek dönemde çalıştıracaklarımıza maaşlarında güçlük çekerek, mağduriyet yaratacağımıza kapatalım ya da Beşiktaş camiasından birileriyle yolumuza devam edelim" diye konuştu.

"ABDULLAH AVCI'YA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına da değinen Ahmet Nur Çebi, "Başka bir takımda görev yapıyor, kendisine başarılar diliyorum. Baştan beri söyledim, bizim için kıymetlidir. Kontratta ekonomik anlaşmazlık devam etmektedir. UÇK'da devam ediyor. Kendisine ilettim sulh yoluyla çözmek istediğimizi. Kendisinden cevap bekliyorum" diye konuştu.

"TRABZONSPOR BAŞKANI, 'BEN O ŞEKİLDE İFADE ETMEK İSTEMEDİM' DEDİ"

?'Beşiktaş'ın önünü kesecekler' ifadesinin defalarca söylenmesinin kendisini son derece rahatsız ettiğini söyleyen Çebi, "Ben de buna istinaden 'Eğer böyle bir şey olursa taş üstünde taş bırakmam' deme ihtiyacı duydum ve bundan pişman değilim. Trabzonspor Başkanı ile Kulüpler Birliği'nde beraberdik. Benim bu söylemim üzerine 'Omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim' diye cümle kurmuş. Muharebeden bahsetmiş. Alanya sahasında muharebe yapan ben değildim sizdiniz Sayın Başkan dedim. Kamuoyuna mesaj vermek durumunda olduğum bir konuyu neden bu şekilde ifade ettin dedim. Ben o şekilde ifade etmek istemedim dedi. Tahmin ediyorum bir yanlışlık olmuş" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİ KENDİ KAYNAKLARIMIZA VERMEMİZ GEREKİYOR"

Ahmet Nur Çebi, "dikkatli ve hesaplı transferler yapmak, içimizden genç çocuklarla sportif başarıyı yakalamak ve onların satışlarından gelir sağlamak gibi formüllerle yola devam edeceğiz" diyerek, "Konsorsiyum kredisi realize olduğu taktirde transfer limitlerle baş başa kalacağımız gibi artık futbol takımının gelirlerinden amatör faaliyetlerinden ödeme yapılamayacağı önümüze koyulmuştur. Bunun kabulünden başka şansımız yok. Bütçeleri disipline etmek adına bu karar olumludur. Amatörlerin futbol beslenemeyeceğini bilerek ya sponsor gelirlerini arttıracağız. Kendi kaynaklarımızla bir imkan tanımak, önceliği buna vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"50 MİLYON AÇIK VERDİĞİMİZ AMATÖRLERDE 10, 15 MİLYON KALMA DURUMU VAR"

Her sene amatör branşlarda 50 milyon TL açık verdiklerini dile getiren Çebi, "Bu sene 10, 15 milyon TL civarında kalma durumuyla karşı karşıyayız. Bu da bizim yaptığımız tasarruf. Futbol takımında başarılı oyuncularımızın eski kontratlara göre 4'te 1 olması. Ben geleceğimizi parlak görüyorum. Burası koskoca Beşiktaş. Ayakta kalmaya devam edecektir. Beşiktaş; şanlı, şerefli, haysiyetli, onurlu sporcularla şampiyonluklara, ikinciliklere, derecelerle küme düşmek dahi olsa. Voleybol takımımızdan dolayı üzgün olanlara söylemek istiyorum. O çocuklar kısa sürede daha güçlü şekilde devam edecekler. Konu şu. Bütçeyi dengeleyeceksiniz. Kendi öz kaynaklarınızla futbolcu ve sporcu yetiştireceksiniz. Sonra satışlarından gelir elde edeceksiniz. Başka yol düşünmeye gerek yok. Yorgunluk olduğunu söylemek istiyorum. Yöneticilerimi de çalışanlarımı da yoruyorum. Sadece beni ayakta tutan, camianın yanımda olduğu hissini bana vermesi. Yöneticilerim de buna ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"TÜRK HAKEMLERİ HATALI MAÇ YÖNETEBİLİRLER AMA KASITLI OLMAYACAKLARINDAN EMİNİM"

Başkan Çebi, rakiplerin hakemler üzerinde yarattığı algıyı gördüklerini dile getirerek, "Dün Erol Kaynar Beyefendinin açıklaması çok nazif, kibar olmuştur. Beşiktaş'ın duygularını yansıttığını düşünüyorum. Türk hakemleri hatalı maç yönetebilirler ama kasıtlı olmayacaklarından eminim. Kendilerine olan güvenim sonsuzdur. Onları yıpratacak söylemlerden kaçınmak adına yabancı hakemlerinde yabana atılmaması gerektiğini bir kere daha değerlendirilmesini düşünüyorum. Takdir spor kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu'nundur" diye konuştu.