Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Nur Çebi, AA'nın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çebi, Vodafone Park'ta kulüp binasındaki başkanlık ofisinde yaptığı oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi.

Çebi, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı, Vodafone Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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