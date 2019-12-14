Ahmet Nur Çebi, AA'nın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çebi, Vodafone Park'ta kulüp binasındaki başkanlık ofisinde yaptığı oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi.

Çebi, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.