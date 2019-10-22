Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, dün mazbatasını aldıktan sonra çalışmalara başladı. Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da kendisine eşlik ettiği buluşmada teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.


Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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