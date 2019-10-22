Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.
Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, dün mazbatasını aldıktan sonra çalışmalara başladı. Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da kendisine eşlik ettiği buluşmada teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.
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