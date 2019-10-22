Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)
  • mıstık: TARAFTARI UYUTUYORLAR ÇEBİ VE 5 YÖNETİCİ FİKONUN DEVAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı
Beşiktaş'a Burak Yılmaz, Douglas ve Diaby'den kötü haber! Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu! Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:58:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]