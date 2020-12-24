Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Röktörü Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti
24.12.2020 16:17
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.
Çebi, ziyaretin sonunda Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
Son Dakika Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Çocuk parkında cansız beden bulundu! Yanındaki enjektör kafaları karıştırdı Türkiye'den Tunus'a 150 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kızı 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi