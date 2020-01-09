Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi

47 dakika önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla akşam yemeğinde bir araya gelen Çebi, kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da kamp yapan takımla bir araya geldi. Futbol A Takımı'nın Macaristan temsilcisi Mezokövesd maçını izleyen ve sonrasında takımın kamp yaptığı otele geçen Çebi'ye Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları eşlik etti. Maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeliyle bir araya gelen Çebi, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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