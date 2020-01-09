Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla akşam yemeğinde bir araya gelen Çebi, kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da kamp yapan takımla bir araya geldi. Futbol A Takımı'nın Macaristan temsilcisi Mezokövesd maçını izleyen ve sonrasında takımın kamp yaptığı otele geçen Çebi'ye Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları eşlik etti. Maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeliyle bir araya gelen Çebi, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitlerindeki son durumu! | Transfer haberleri Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:02 Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi - Son Dakika
15:02 Mersin'de arıcıların sağanak nedeniyle gördüğü zarar tespit ediliyor - Son Dakika
15:02 Mali'deki BM Barış Gücü askerlerine roketle saldırı: 20 yaralı - Son Dakika
15:02 Erdoğan: "Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. - Son Dakika
14:57 İhtiyaç sahibi üniversitelilere ücretsiz yemek - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika
13:21 Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 15:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]