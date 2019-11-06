Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: "Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber..."
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber...'

Ahmet Nur Çebi: "Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber..."

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.

Ahmet Nur Çebi:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.


Futbolculara, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacakları maçta Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı temsil edeceklerini anlatan Çebi, şunları kaydetti:


"Gelemiyeceğim sizinle çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir."


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, seçimi kazandıktan sonra takımla ilk kez bir araya geldiği o anları hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:49 
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