Ahmet Nur Çebi: "Artık kendimize çeki düzen verme zamanı" - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Artık kendimize çeki düzen verme zamanı"

19.03.2021 18:55
Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği'nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına ilişkin, "Çok yeterli bir kontrat değildir.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği'nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına ilişkin, "Çok yeterli bir kontrat değildir. Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık. Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe'de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.

"Artık geleceği kurtarmak yöneticilerin elinde"

Toplantı sonrası yeni anlaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Popülist politikalarla kulüplerimizi yönetirken göstermediğimiz ihtimamla bu hale gelmiş olan kulüplerimizin şu andaki durumdan kurtulabilmesi için yapılmış olan bir anlaşma yaşadık az evvel. Bunun bugünü kurtardığını kabul ediyoruz, ama gelecek için mevcut olan yönetimler ve bundan sonrakilerin kulüplerine son derece hassas, ihtimamlı davranmaları gerekiyor. Popülizmden vazgeçmeleri gerekiyor. Bugünü kurtardıysak artık geleceği kurtarmak yöneticilerin elinde. Bu sebeple Türk futboluna zarar verebilecek popülist davranışlardan artık herkesin uzak kalması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bu kapılar her dakika çalınmaz. Burada bankaların verdiği büyük emeklerin sonucunda bir sözleşme imzalandı ve bunlar bugün kulüplere nefes aldırıyor. Cumhurbaşkanımıza tam bir yıl evvel bu durumun yürümeyeceğini gidip arz etmiştim. Kendisinin de; 'yardımcı olun' talimatıyla bugün bu krediyi bankalar bize tahsis ettiler. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eski Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı. Bu kulüpler, yüz yıllık çınarla bize emanet, sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık"

"Bundan sonra kulüplerin borç yapılanması bir taraftan bankaların da söz sahibi olacağı bir yapıya mı kavuşuyor?" şeklinde gelen bir soruyu Başkan Çebi, şöyle cevaplandırdı:

"Banka size kredi vermiş, bunların geri tahsilatıyla ilgili hükümler var. Bu hükümler sizin bu paraları kazanıp bankaya ödemenizi gerektiriyor. Bunu yapmadığımız takdirde kulüplerimize sorun oluştururuz. Bugün eskisinden daha iyi bir kontrat yapılmıştır ancak çok yeterli bir kontrat değildir. Sadece bize nefes aldıracak bir kontrat yaptık. Bundan sonra bu nefes almanın payını bizim de şükrederek ve dikkatli davranarak yerine getirmemiz gerekiyor çünkü bu kulüpler bize emanet."

Derbi değerlendirmesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili; "Dost kulüplerimiz. İki takım da üzülmesin" şeklindeki yorumuna karşı Ahmet Nur Çebi, "Benim de temennim iki takım üzülmesin ama Galatasaray, Fenerbahçe üzülmesin. Öyle mi söyleyelim? Olmaz. Sonuç itibarıyla onun temennisidir o. Benim temennim Beşiktaş'ın kazanması. Ali Bey de tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor. Yeter ki dostça bir maç yapalı. Hakemlerin tartışılmadığı bir pazar ve pazartesi gecesi olsun" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Artık kendimize çeki düzen verme zamanı' - Son Dakika Spor


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