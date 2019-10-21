Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi

Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi

22 dakika önce

Beşiktaş'ta 7.5 yıl görev yapan Fikret Orman dönemi sona ererken, Siyah-Beyazlı takım yeni başkanını seçti.

Ahmet Nur Çebi, başkanlığının ilk dakikalarında kaza geçirdi, System.String[]

Beşiktaş'ta 7.5 yıl görev yapan Fikret Orman dönemi sona ererken, Siyah-Beyazlı takım yeni başkanını seçti. Oy verme işlemi saat 10: 30'da başlayıp 17: 00'da sona eren ve Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay'ın yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda kazanan Ahmet Nur Çebi oldu.


Yeni başkan Ahmet Nur Çebi, 8529 oyun 5009'unu alırken Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay 537 oyla seçimi tamamladı.


Fanatik'te yer alan habere göre; Seçimin ardından Ahmet Nur Çebi ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Salondaki konuşmasını tamamladıktan sonra çiçeği burnunda Başkan, Akatlar Salonu'ndan ayrılmaya hazırlanırken, ufak bir kaza geçirdi.


Birisinin 'Büyük Başkan' diye seslenmesinin ardından Ahmet Nur Çebi'yi taşıyan araca arkadan ailesini taşıyan araç durduğunu fark edemeyince çarptı. Ufak bir kaza geçiren Çebi ailesi sonrasında yoluna devam etti.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11 
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