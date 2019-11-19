Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski yöneticileriyle buluştu
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski yöneticileriyle buluştu - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski yöneticileriyle buluştu

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski yöneticileriyle buluştu, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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