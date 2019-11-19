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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski yöneticileriyle buluştu
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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