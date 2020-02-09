Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kadın futbolcularıyla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı futbol takımının oyuncularıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, siyah-beyazlı takımın ligin 12. haftasında BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçın devre arasında oyuncularla buluştu.

Yönetici Fırat Fidan ile Futbol Akademi Koordinatörü Necmettin Çelikhan da Çebi'ye eşlik etti.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.