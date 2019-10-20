Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor

1 saat önce

Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor, System.String[]

Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olsun

- Ahmet Nur Çebi, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."

SERDAL ADALI'DAN TEBRİK

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.


Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
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