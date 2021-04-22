Ahmet Nur Çebi: "Biz şampiyon olacağız"-3

- Ahmet Nur Çebi: "Biz şampiyon olacağız"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"3 puan önde olan biz mi avantajlıyız, 6 puan geride olan mı?"

"Aboubakar önümüzdeki sezon da kadroda olacak"

"Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur"

"Hakem hatalarında en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın sezonu şampiyon bitireceğini söyleyen Çebi, "Biz 3 puan öndeyiz ama 6 puan geride olan takım avantajlıymış gibi algı oluşturuluyor. Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur, bu algıcıları ciddiye almayın" dedi. Başkan Çebi, golcü futbolu Vincent Aboubakar'ın önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, özellikle takım 3 puan öndeyken, algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bunları dikkate almayın, biz şampiyon olacağız" dedi. Basın toplantısına yöneticilerle birlikte katılan Başkan Çebi, Aboubakar'ın da önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyeceğini ifade etti.

"6 puan geride olanın şampiyon olma ihtimali konuşuluyor"

Son 2 haftada yaşanan puan kayıpları sonrasında Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğü iddialarında art niyet aradığını belirterek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, "3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların 'Şampiyon biz olacağız' söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyorlar? 6 puan geride olanların şampiyon olma ihtimali olduğu konuşulurken, en yakın rakibimizden 3 puan üstte olmamızın, büyük bir avantaj olduğunun görmemezlikten gelinmesine şaşırıyorum. Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip ve takım işidir. Yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte biz inandık, bütün camianın da inanmasını istiyorum. En ufak tereddütleri olmasın. 13. sıradayken de şampiyonuz diyordum, şimdi de diyorum, şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır. Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda, düşme hattında olan takımlar da vardı. Bunların verdiği mücadeleyi, daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok. Puan kaybı yaşadığımız düşme hattındaki rakiplerin oynadığı muhteşem oyunu, rakipler karşısında da yapacağından şüphem yok. Bu da Beşiktaş'ın şampiyon olması konusunda hesaba kattığım bir kurgudur. Özellikle medyada bazı yorumcuların 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Bu bizim camiamıza zarar vermek için yapılıyor ama camiamızın da bu kişileri ciddiye almamasını istiyorum. Bunların arkasında başka hesap kitaplar var. Çok konuşmakla icraatta başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim konuşmayarak ya da az konuşarak, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her türlü savunmayı ve mücadeleyi vermeye devam edecekler. Az konuşmamız ve yaptıklarımızı söylemememiz, bunları yapmadığımız anlamına gelmez. Beşiktaş'ın menfaatini korumak için her türlü mücadeleyi fazlasıyla yapıyoruz. Camiamızın tereddüt içinde olmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Düşme hattındaki takımlar, rakiplerimize karşı da bizim maçlardaki gibi istekle oynayacaktır"

TFF ve MHK hakkında konuşarak açıklamalarını sürdüren Çebi, "TFF ve MHK'nin birilerini şampiyon yapmak için hesap içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak hakemin kötüsüne kötü, iyisine de iyi deriz. Hakemlerin hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK üzerinde şüphelerimiz olduğu anlamına gelmez. Ama bunu hissettiğimiz anda da gereğini yaparız. İlginç bir sezon geçiriyoruz. Pandemi süreci yaşıyoruz. Oldukça sıkıntılı bir süreç. 21 takıma çıktık, fazla maç oynuyoruz. Tüm bunları alt alta yazdığımız zaman, maçlara dönüp baktığımız zaman, muhteşem oyunlar izlediğimiz ve muhteşem gollerin atıldığı birçok maç var. Düşme hattında olan takımların can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan aldığını görüyoruz. Geçen sene şampiyon olan Başakşehir, düşme hattında yer alıyor ve son oynadığı oyuna bakıyoruz. İlginç gelişmeler. Düşme hattında çok fazla takım olması, şampiyonluğa giden takımları zorlayacaktır. Bunlardan başarılı olanlar ligde kalacaktır. Bu takımlarla mücadele ederken başarılı olan ekip de şampiyon olacaktır. Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın. Futbolcu kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Atatürk'ün söylediği gibi, futbolcunun zeki ve çalışkan olanı önemli, ahlaklı olanı çok önemli. Meslektaşlarınızın emeklerine değer verdiğinizi göstermenizi rica ediyorum. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'a zarar vereceği söylemlerden vazgeçmelerini talep ediyorum. Beşiktaş büyük bir kulüptür, bu tür söylemlerle yıpratılmaya çalışmasının değer görmeyeceğini kendilerinin de görmesini rica ediyorum" diye konuştu.

"Bu takım için küme düşer diyenler oldu"

Ligde 3 puan önde ve lider olduklarını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Sezon açıldığında küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Ama ben kesinlikle bu konuda fikrimi en baştan beyan ettim. Çünkü ben inanıyordum, arkadaşlarımın inandığına inanıyordum, hocamızın takıma olumlu yansıdığını biliyordum, futbolcularıma güveniyordum. Dolayısıyla baştan bunu söyledim. Şu anda Beşiktaş'a zarar vermek adına yapılan bir algı operasyonu vardır. Hangi takım 3 puan önde olsaydı, bizim dışımızdakileri şampiyon ilan etmişlerdi. Ama olsun biz bekleriz ve 6 hafta sonra onlara da bunu söyletmeyi biliriz" dedi.

"İlginç bir durum, Türk futbolunda alışılagelmiş bir durum değil"

Başakşehir'le olan sözleşmesi dün feshedilen Demba Ba hakkındaki düşüncelerini dile getiren Çebi, "Demba Ba benim iyi tanıdığım ve Beşiktaş'a transferinde emeği olan birisiyim. Çok başarılı bir oyuncu. Dünkü olay beni şaşırtmıştır, ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey varsa umarım Demba Ba, fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum, Türk futbolunda alışılagelmiş bir durum değil. Eğer bir şey yoksa da bunu söylemesi lazım, camiaların zan altında kalmaması lazım" diyerek devam etti.

"Aboubakar seneye de burada olacak"

Aboubakar'ın kadrodaki durumuyla ilgili açıklama yapan Başan Çebi, "Beni rahatsız eden bir konuydu ama futbolunun yıpranmaması adına açıklama yapmamıştım. Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan bir oyuncu. Kendisinin kontratını ben yaptım ve Beşiktaş camiasının bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene burada devam edecektir. Opsiyon varsa bu opsiyon hakkı da Beşiktaş'ındır. Aboubakar'ın hakkının yendiğini gördüğümüz anda da bunu telafi edecek birisiyim. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde seneye burada olacaktır. Beşiktaş koca bir takımdır. Aboubakar'lı ya da Aboubakar'sız da şampiyon oluruz. Aboubakar bizim için çok kıymetlidir ve Beşiktaş istediği takdirde seneye de burada olacaktır. Son 6 hafta öncesinde futbolcuları yıpratan davranışlardan kaçınılmasını istiyorum. Herkes haddini bilsin, tepkimiz çok sert olur. Beşiktaş şampiyonluğa giderken oynanan oyunlardan uzak dursunlar" dedi.

"Beşiktaş'ın futbolcusuna bugün 1 aylık dahi borcu yoktur"

Kulüpler Birliği Başkanı olarak çözmeye çalıştığı sorunların, Beşiktaş'ın sorunları olduğunu da aktaran Çebi, "Beşiktaş'a ayırdığım zamandan hiçbir şekilde çalıp, orada vakit geçirmiyorum. Ailemden ve uykumdan yaptığım fedakarlığı oraya yansıtıyorum. Ayrıca Beşiktaş Başkanı, bütün kulüplerin isteğiyle o koltuğa oturuyorsa, bunun bir gurur kaynağı olması lazım. Covid olmama karşın ne kadar çalıştığımı herkesin görmesi gerekiyor. Herkes evinde otururken, biz çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir yerden bir şey bulamayınca bunları konuşanlar da oluyor. Şu anda Beşiktaş'ın son 10 yıldır futbolcusuna, teknik kadrosuna borçlu olduğu süre 4-6 aydan aşağı değilken, şu anda 1 ay bile borcu olmadan devam ediyor. Takdiri Beşiktaşlılara bırakıyorum. Beşiktaş'ın futbolcusuna bugün 1 aylık dahi borcu yoktur. Kulüpler Birliği'nde göreve gelen kadar 2-3 aylık bir borcumuz vardı oyunculara. Ama artık borcumuz yok, demek ki daha çok vakit ayırıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TFF, stadına iyi bakana her sene ödül versin"

Bankalar konsorsiyumu ile yapılan sözleşmede büyük emekleri olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı ve önünü açtı. Ancak bu sözleşmenin bize sadece nefes aldırdığını ve daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemek zorundayım. Artık eskisi gibi har vurup harman savurmak söz konusu olmayacak. Bu sözleşme yapılırken bizim önümüze koyulan şartlarla biz de kulüplerimizi düzgün yönetiriz. Avrupa Süper Ligi'ne çok çabuk bir tepki verdik. UEFA köklü bir kurumdur ve bugüne kadar başarıyla getirmişlerdir. Ancak futbolun içinde rakipler yokken, 10 takımla pastayı bölüşmeyi doğru bulmuyoruz. Bu uygulamada çok şükür kendileri de geri adım atmıştır. Bir daha olacağını sanmıyorum. Ama pandemi döneminde futbolcuları haklı görürken, kulüpleri haksız gören uygulamalara devam edilmemesi gerektiğini de UEFA'ya iletmek istiyorum" diye konuştu. 4 büyük takım içinde yalnızca Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda kaldığını hatırlatan Çebi, "Bu da başarılı olduğumuzun bir diğer ispatı. Gelir ve gideri dengeleyerek biraz eziyet çekeceksiniz ekonomi anlamında. Ama başarı sadece parayla olmuyor. Biz bunu parasız da başaracağız. Konu sadece para verip futbolcu almak değil, konu onları oynatmak. Ayrıca genç çocuklarımıza da güvendik. Bizim başkanlarımızın futbolcu yetiştirmeyi bilmesi gerekir. Erzurum maçında Cenk Tosun'un sezonu kapatması sonucunda Beşiktaş, Cenk Tosun ve milli takım zarar gördü. TFF Başkanı'na öneride bulunmak istiyorum. Her sene en iyi bakımı yapılmış olan stada ödül verilsin ve bir sonraki sene, stat gideri TFF tarafından karşılansın ki, statlar bakımsız kalmasın. Cenk Tosun'u kaybettikten sonra Aboubakar'ın sakatlanması, takımda sıkıntılara sebep vermiştir. Ama Beşiktaş, bu futbolculardan ibaret değil, diğer oyuncularımız da onların yokluğunu aratmayacak güçteler" şeklinde konuştu.

"Şampiyon biz olacağız"

Aboubakar dahil Rosier ve Ghezzal'ın da takımda kalmak istediğini ancak henüz nokta koyulan bir durum olmadığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yolunda ise sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini aktardı. Fikstür yoğunluğuyla ilgili bu hafta başvuruları olduğunu ancak bundan sonra başvuru yapmayacaklarını aktaran Çebi, "Fikstürün sonuna doğru her takım sıkıntı yaşıyor. Biz kendimize bir ayrıcalık talep etmiyoruz, biz Beşiktaş'ız. Bir maçın ertelendiği anda, diğerlerinin de etkilendiğini görüyoruz. Bu hafta bunu yaptık ve sağ olsun TFF bunu yaptı. Ancak sezon bitene kadar değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Ben MHK ve TFF'nin, bir takımın başarılı olması konusunda taraf olduğu konusuna inanmıyorum. Ama hakemlerin hata yapanını da, yapmayanını da söylüyoruz. Ben kurum ve kurulları ayrı yere koydum. Hakemlerin hatalarını hoş görmemiz tabii ki mümkün değil. Bu konularda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi. Şampiyonluk konusunda erken konuşmamak gerektiğini daha önce söylediklerini de sözlerine ekleyen Çebi, "Bakın son 2 haftadaki algılardan dolayı neler söylemeye başladık. Bundan imtina ederken, söylemekten çekinirken artık ben de söylüyorum, şampiyon biziz. Diğer takımların motivasyonu umarım, Beşiktaş'ın iyi futbol oynamasından kaynaklanıyordur. Tüm futbolcuların meslektaşlarının emeklerine saygı göstermesi gerektiğini de bu nedenle ifade ettim. Umarım düşme hattında yer alan ve bizimle dişe diş mücadele eden rakiplerimizin, diğer rakiplerimiz karşısında da aynı istek ve coşku ile oynamasını bekliyorum ve temenni ediyorum" değerlendirmede bulundu.

"Cenk 'Ben geldim' derse, kapı her zaman açık"

Altyapıda pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşanıldığına dikkat çeken Başkan Çebi, "Altyapıda Mehmet Ekşi hocamız işin başında ama pandemi bizi bu konuda çok olumsuz etkiledi. Turnuvalar ve organizasyonlar tam olarak uygulanmıyor. Sadece 19 yaş grubu mücadele edebiliyor. Diğer yaş gruplarında çalışamama durumu var. Bazen pandemiyi hep beraber unutuyoruz. Bu zararı ileride Türk futbolunda istesek de istemesek de yaşayacağız" dedi. Larin ve Cenk Tosun konusunda da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Larin benim çok sevdiğim bir futbolcu. Saygılı ve fedakar bir çocuk. Bu sezondan önce kiraya verildiği yerde neredeyse üstüne bir de para verilmiş. Ancak biz onu kucakladık, imkan verdik ve bu konuda hocamıza da teşekkür ediyorum. Larin için teklif geliyor, gelecektir. Başkaları için de gelecektir. Ama buradan net söylüyorum, sezon bitene kadar hiçbir futbolcumla ilgili talepleri yanıtlamam. Cenk zannedersem önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar kendisini ancak toparlayacaktır. Everton konusunda nasıl bir tasarruf olacaktır bunu da bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey, Cenk ne zaman kapıyı çalıp 'Ben geldim' derse, bu kapı sonuna kadar kendisine açıktır" diye konuştu.

"Başkanlık yarışında tek rakibim Atiba olur"

Atiba'nın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Atiba'yı herhalde genel kurul üyesi yapacağız. Belki başkanlığa doğru yürür. Zaten bir tek Atiba bize rakip olabilir" diye konuştu. Son olarak rakiplerin puan kaybı yaşayacağını düşündüğünü ve bu durumda kendilerinin erken şampiyonluk ilan etme şanslarının da olabileceğini söyleyen Başkan Çebi, "Erken şampiyonluk gelebilirdi, yine olma ihtimali var. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar var. O maçlarda rakiplerinin iyi oynaması ve bizim de iyi futbolumuzla tekrar geriye dönmemizle erken bir şampiyonluk da ilan edebiliriz. Ama olsun, geç olsun" diyerek sözlerini tamamladı.