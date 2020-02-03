Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi - Son Dakika Spor

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin- Prince Boateng ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, Vodafone Park'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin." diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.

Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kevin Prince Boateng, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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