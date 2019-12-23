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Ahmet Nur Çebi: "Bu konunun gündemden düşmemesi için her şeyi yapacağım. Adalet gelene kadar herkes...
6 saat önce
Ahmet Nur Çebi: "Bu konunun gündemden düşmemesi için her şeyi yapacağım. Adalet gelene kadar herkes adına mücadelemi sürdüreceğim"
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
Ahmet Nur Çebi: "Bu konunun gündemden düşmemesi için her şeyi yapacağım. Adalet gelene kadar herkes adına mücadelemi sürdüreceğim" - İSTANBUL
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