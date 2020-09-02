Ahmet Nur Çebi: "Bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz" - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferleri için ilgilendikleri futbolcuları almak için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limiti konusundaki durumu çözmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferleri için ilgilendikleri futbolcuları almak için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcama limiti konusundaki durumu çözmesi gerektiğini söyledi.

BJK Ispartakule Futbol Okulu'nu ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, TFF'nin kulüplere getirdiği limitler olduğunu ve bu limitler dışında transferleri tescil etmediğini hatırlatarak, "Etmedikleri oyuncuyu da sahada oynatamıyorsunuz. Herkes transfer bekliyor, bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz." dedi.

Beşiktaş için gösterilen limitin mevcut kadro için bile yeterli olmadığını vurgulayan Çebi, "Limit konusunda bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, salgının da buna gerekçe olması gerektiğini federasyon yetkililerini ilettik. TFF Lisans Kurulu çalışıyor, değerlendiriyor. Nasıl sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan sıkıntılardaki sorumlunun kendileri olmadığını anlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bu miras olarak kaldı. Bu takımı biz yapmadık. Takım içinde yüksek maliyetli oyuncular var. Bugün 4 futbolcu oynatacağımız maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Bu kontratların en az 2-3 yıl devam edenleri var. Bunlar acı şeyler. Bazı futbolcuların gitmesini rica ediyoruz, hocanın oyun stiline uymadıkları için. 'Arkadaşların istediği üçte bir fiyatını ben yeniden ücretlendirebilirim üçte ikisini siz öderseniz giderim' diyorlar. ya bir futbolcu nasıl oluyor da 1,5 milyon avro anlaşma yaparak buraya geliyor, sonra gideceği yerde 500 bin avro alamıyormuş. En fazla ne olur '1 milyon avroyu Beşiktaş ödesin' diyor. 3 yıllık kontrat 3 milyon avro."

Taraftarların da kendisine küsebileceğini ve buna saygı duyduğunu dile getiren Çebi, "Beşiktaş'ın selameti için anlayış ve sabır istiyorum. Bunları açıklamaya devam edeceğim. Bir taraftan da Beşiktaş'ın önündeki transfer engelini kaldırmaya çalışacağım. Konuştuğumuz, kovaladığımız, takipte olduğumuz en az 7-8 sporcu var. Önümüz açılırsa ihtiyacımızı gidermeye çalışacağız. Makul, doğru, Beşiktaş'ın menfaatlerini kollamaktan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." yorumunu yaptı.

Kendisine yönelik "limitçi başkan" tanımlamasına da tepki gösteren Çebi, "Popülist davranmayacağız. Adımız 'limitçi başkan'a çıkmış. Limiti ben koymadım ki, koyarken imza atanlara soracaksınız. Şimdiki federasyona yetkililerine soracaksınız. Ne yazarlarsa yazsınlar, ne yorum yaparlarsa yapsınlar Beşiktaş yönetiminin doğruları yapmaktan alıkoyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bütün takımların transfer ihtiyacı duyduğunu kaydeden Çebi, "(Maalesef mümkün değil) deyip geçiyorlar. O zaman kalkacak bu taraftar, Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı kalkacak federasyona yürüyecek 'önümüzü açın' diyecekler. Biz imza attık, gazetelerde boy boy resim verelim sonra bu çocukları sahaya çıkarıp top oynatamayalım, böyle bir para varsa bağış kampanyasını niye yaptık. Bunun hesabını ben veremem. Yapamadığım transferin hesabını veririm, transfer yapıp da sokağa attığım paranın hesabını veremem." diye konuştu.

Santrfor, sağ bek ve kanat oyuncusu

Çebi, transferde önceliklerinin de santrfor, sağ bek ve kanat oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Transferde dikkatli davranmaya mecbur olduklarına dikkati çeken Çebi, şunları söyledi:

"Bir futbolcumuz dün sakatlandı. Bu çocuk 4,5 milyon avroya alınmış ve çocukcağız çıkıyor bir ayda maç oynuyor ve sakatlanıyor. Ne yapabiliriz? Bunlar zamanında tedbiren çözülmesi gereken işlerdi. Şimdi oraya da adam bulmamız gerekiyor. Elimizdeki oyunculardan faydalanamıyoruz, bu tarafta da federasyonun limitiyle baş başayız. Yönetimimizin işi kolay değil. Camiamdan hoşgörü ve anlayış bekliyorum. Göstermeyeceklerse de çok önemli değil. Bir başkana 'limitçi başkan' manşeti atılır mı. Ne demek limitçi, ben limitçi değilim ki, limiti koyanlar orada. Bunlar da en iyileri. Popülizm bende yok."

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Bu limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz' - Son Dakika Spor

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